كن متميزًا مع هاتف Huawei Y7p المذهل ذي الميزات الرائعة

جميعنا نريد أن تكون هواتفنا الذكية بمظهر جميل، وتعمل بشكل جيد، وتنجز لنا الكثير من المهام بطريقة سلسة ومريحة، أليس كذلك؟ حسنًا، ماذا لو كنت تستطيع الحصول على كل هذه المواصفات وغيرها الكثير؟! سيكون ذلك رائعًا، صحيح؟

هاتف Huawei Y7p، أحدث إضافة إلى سلسلة Huawei Y، يشتمل على كل ذلك والمزيد. هذا الهاتف الجميل هو الهاتف المناسب بالسعر المناسب، وبالتأكيد سوف تحصل على القيمة مقابل المال.

مع كاميرا خلفية ثلاثية مدعمة بالذكاء الاصطناعي، وشاشة “Punch FullView” بقياس 6.39 بوصة، وتصميم أنيق بألوان مذهلة، وبطارية ضخمة تدوم طويلًا، ومعالجKirin 710F ثماني النواة الذي يضمن أداءً محسّنًا والعديد من الميزات الأخرى، سيجذب هذا الهاتف الذكي الأنظار بالتأكيد.

كاميرا ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي في هاتف من الفئة الاقتصادية

التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو بدقة فائقة في هاتف Huawei Y7p على بعد نقرة واحدة فقط! يأتي الهاتف مزودًا بكاميرا ثلاثية خلفية مدعمة بالذكاء الاصطناعي تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وعدسة ذات فتحة عريضة f/1.8 تتيح التقاط صور ومقاطع فيديو شبيهة بالإطار العريض بدقة فائقة الوضوح، وكاميرا بزاوية عريضة (Super Wide Angle) بدقة 8 ميجابكسل تدعم مجال رؤية بزاوية 120 درجة لالتقاط صور المناظر الطبيعية الخلابة وتسجيل الفيديو بزاوية عريضة، بالإضافة إلى كاميرا عمق مساعد (Depth Assist) بدقة 2 ميجابكسل لتحفيز تأثيرات عمق المجال الضحلة الواقعية التي تعدّ أساسية لجميع الصور.

تحتوي كاميرا هاتف Huawei Y7p الثلاثية على مجموعة من الميزات الرائعة مثل، تثبيت اللقطات في خاصية الوضع الليلي (Handheld Night Mode)، والتي تدعم تثبيت اللقطة مع أطول فترة تعرّض مدتها 6 ثوانٍ، بما يجعلها مثالية لالتقاط الألعاب النارية أو ناطحات السحاب في الليل. ميزة أخرى رائعة هي تسجيل مقاطع الفيديو البطيئة، فالهاتف يتيح فرصة تصوير مقاطع الفيديو بسرعة 480 إطارًا في الثانية حيث يمكنك الحصول على فيديو مدته 8 ثوانٍ بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وسرعة التشغيل 1/16 بالسرعة الفعلية. ما رأيك بالذهاب إلى الحديقة وتسجيل مقطع فيديو لمجموعة من المتزلجين على ألواح التزلج لالتقاط القليل من التفاصيل الجذابة للعيون والعقل سويًا مثل تقلبات المتزلجين في الهواء والمنعطفات الصغيرة؟!

تدعم الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل في هاتف Huawei Y7p خاصية الصورة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، والتي يمكن أن تطبق تجميلًا مخصصًا استنادًا إلى مظهر وجه الشخص مع الاحتفاظ بالتفاصيل الأصلية.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم نظام الكاميرا الثلاثية الخلفية خاصية التعرف على المشاهد المدعّمة بالذكاء الاصطناعي (AI Scene Recognition)، والتي يمكنها التعرف على المشاهد عبر 21 فئة بما في ذلك السماء الزرقاء، المأكولات، النبات، الألعاب النارية وغروب الشمس. بينما يمكن للكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل التعرف على 8 مشاهد مختلفة.

تصميم أنيق وراقي

يأتي هاتف Huawei Y7p بشاشة “Punch FullView” كبيرة الحجم بقياس 6.39 بوصة تتميز بإطار أرقفي الجوانب العلوية واليسرى واليمنى، مقارنة بهاتف Huawei Y7 2019. الحافة الرقيقة تعني المزيد من الشاشة ومساحة أكبر للعرض. تدعم الشاشة 19.5:9 دقة +HD حتى مستوى 1560X720. ومع مستوى وضوح كهذا، فإن الاستمتاع بلعبتك المفضلة أو مشاهدة برنامجك المفضل أصبح أكثر متعة!

يتميز الجزء الخلفي من هاتف Huawei Y7p بطبقة عاكسة لإنتاج تأثير يشبه الوهج المستقبلي. يربط الإطار الأوسط بسلاسة بين الجانبين، مما يوفر مظهرًا مبسطًا، ويوفر قبضة أفضل وأكثر راحة. تحتوي الجهة الخلفية من الهاتف على مستشعر بصمة الإصبع، والتي تتيح فتح قفل الهاتف في 0.3 ثانية. ويأتي الهاتف بلونين أنيقين هما، أسود منتصف الليل والأزرق أورورا الذي يعكس تأثيرًا ثلاثي الأبعاد.

هاتف ذكي بأداء معزز

نحتاج جميعًا إلى هاتف ذكي يمكنه توفير الراحة لنا في كل ما نطلبه. سواء كان العمل المشترك أو الاستخدام الشخصي، فنحن بحاجة إلى هاتف ذكي يوفر أداءً قويًا وسريعًا دون انقطاع.

يأتي هاتف Huawei Y7p بمعالج Kirin 710F، ونظام شرائح “SoC 12nm” مع معالج ثماني النواة، والذي يعمل على واجهة EMUI9.1 الذكية. وتم تزويد الهاتف بنظام الملفات القابل للتمديد للقراءة فقط (EROFS) من هواوي، والذي يمكنه تحسين سرعة القراءة العشوائية بنسبة 20%، وتقليل حجم ملفات نظام التشغيل لإطلاق سعة تخزينية إضافية تصل إلى 1000 صورة و/أو 500 أغنية. لذلك، بفضل معالج Kirin 710F عالي الأداء وقليل استهلاك الطاقة، يمكن لمحبي الألعاب في الهواتف الذكية ورواد وسائل التواصل الاجتماعي على حد سواء أن يطمئنوا إلى أن هاتف Huawei Y7p سيوفر لهم تجربة استخدام مُرضية.

يتميز هاتف Huawei Y7p ببطارية كبيرة بقوة 4000 ميللي أمبير تدوم لفترة تصل إلى يومين. هذه البطارية ستوفر لك الطاقة اللازمة إذا كنت دائمًا في الخارج. ويدعم الهاتف أيضًا تقنية توفير الطاقة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في إدارة الطاقة لمختلف السيناريوهات وإصلاح مشاكل استنزاف البطارية غير الطبيعية، مما يحسن من عمر البطارية بشكل كبير.

يأتي هاتف Huawei Y7p مزودًا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت ووحدة تخزين داخلي بسعة 64 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها حتى 512 جيجابايت باستخدام بطاقة “micro SD” خارجية. تم إضافة ميزة “GPU Turbo 3.0” على الهاتف للأفراد الذين يعشقون ألعاب الهواتف المتنقلة، والتي تعزّز الأداء من خلال تحسين الرسومات لتجربة ألعاب غامرة.

تشمل الميزات الذكية الإضافية أيضًا تذكير الفيديو للمكالمات الواردة، مما يتيح لك إضافة نغمة رنين فيديو فريدة لأصدقائك. وفي الوقت نفسه، فإن صوت ستيريو “Huawei 9.1 SKY”، يعمل على تحسين تجربة الصوت.

تم تزويد هاتف Huawei Y7p أيضًا بـ “خدمات هواوي للهواتف النقالة”، التي تشمل مجموعة من ميزات الهاتف الذكي الأساسية، بما في ذلك متجر هواوي للتطبيقات (Huawei AppGallery)، والذي يمكن للمستخدمين من خلاله تنزيل تطبيقاتهم المفضلة بسهولة وتثبيتها على الهاتف.

Huawei Y7p… هاتف ذكي ضمن الفئة الاقتصادية مع ميزات مذهلة وقوية بدءًا من الكاميرا الخلفية الثلاثية والمدعمة بالذكاء الاصطناعي، وحتى تصميمه العصري وأدائه القوي، بالإضافة إلى مزايا تجربة المستخدم الذكية، بما يجعله أحد أفضل الخيارات ضمن مجموعة واسعة من خيارات الهواتف الذكية. لا تتردد باقتنائه اليوم بسعر 135 دينارًا عبر زيارتك لأيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي أو عبر متجر هواوي الإلكتروني (https://huaweieshop.jo/)، واحصل على سماعات لاسلكية مميزة بقيمة 20 دينارًا كهدية من هواوي لفترة محدودة.