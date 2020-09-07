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“كهرباءإربد” تحصل على شهادتي الآيزو بنظام ادارة المخاطر ورضا العملاء

منذ 17 دقيقة
مبنى شركة كهرباء إربد - (الغد)

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اريد – الغد – حصلت شركة كهرباء إربد محافظة على شهادتي الآيزو 31000:3018 الخاصة بنظام ادارة المخاطر لتكون الاولى في قطاع الطاقة الكهربائية تحصل على هذه الشهادة اضافة لشهادة الآيزو 10002:2018 الخاصة برضا العملاء ومعالجة الشكاوى.
ونالت الشركة الشهادتين عبر شركة SGS السويسرية من خلال فرعها بالاردن، حيث تسلم مدير عام الشركة المهندس بشار التميمي الشهادة من نائب المدير لشهادات المطابقة وتطوير الاعمال في الشركة السويسرية المهندس هشام جلهم بحضور المهندس اسامة العمري ومساعدي المدير العام وممثلي الادارة لهذه الانظمة عبدالمهدي البطاينة والسيدة رباب كيوان.
وتسعى الشركة من خلال تطوير انظمتها في الجانب الاداري الى توفير حلول الأعمال من نواحي تسريع الخدمات وبساطتها لتكون اكثر فاعلية ضمن نهج اداري يشمل كذلك سلسلة تطبيقات متصلة بحوسبة الاعمال وتتبع معاملات وشكاوى المشتركين ومواكبة معدلات استهلاكهم واحتساب فواتيرهم وغيرها.

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