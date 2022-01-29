كهرباء إربد: إصلاح 400 عطل

أحمد التميمي- قال مدير عام شركة كهرباء اربد المهندس بشار التميمي، إن الشركة تعاملت خلال المنخفض الجوي الأخير مع 400 عطل فردي في إقليم الشمال (اربد، عجلون، جرش والمفرق) تم معالجتها جميعها بمعدل زمني نصف ساعة لكل عطل.

واكد التميمي لـ “الغد” أن الأعطال جميعها فردية تتعلق بمنازل المشتركين في المحافظات الأربع، ولم يكن هناك أي أعطال جماعية في منطقة الامتياز، مؤكدا أن المحافظات الأربع تخلو من أي أعطال، فيما تم تسجيل 3 أعطال على شبكة الجهد المتوسط تم التعامل معها على الفور.

وأشار إلى أن غرفة العمليات والتحكم في الشركة تلقت 5 آلاف اتصال مع المواطنين خلال المنخفض الجوي جميعها تم التعامل معها بالسرعة الممكنة لاستدامة التيار الكهربائي للمشتركين، لافتا إلى أن مركز التحكم تم تطويره أخيرا ليتلقى 90 اتصالا في الدقيقة الواحدة.

وأوضح التميمي أن الشركة أعلنت حالة الاستعداد القصوى بداية المنخفض، حيث تم تخصيص ما يقارب 150 فرقة موزعة على جميع محافظات الشمال الأربع بعدد آليات تجاوزت 115 آلية مجهزة للسير على سماكة ثلوج مرتفعة وكاسحات وغيرها.

واكد أن الشركة قامت العام الماضي والحالي بتطوير شبكاتها سواء المنخفض والمتوسط والعالي واستبدال الأسلاك المعراة الكهربائية بكيبلات، إضافة الى ورش مستمرة من اجل إزالة أغصان الأشجار القريبة من الشبكة الكهربائية ورفع قدرة المحولات.

وأوضح التميمي أن كوادر الشركة بذلوا جهودا استثنائية خلال المنخفض الأخير وخصوصا في محافظتي عجلون وجرش التي تساقطت فيها الثلوج بشكل كبير، الأمر الذي اسهم بعدم انقطاع الكهرباء على المشتركين بالرغم من ارتفاع سماكة الثلوج في بعض المناطق.