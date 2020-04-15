“كهرباء إربد” تتبرع بربع مليون دينار لصندوق “همة وطن”

احمد التميمي

اربد – تبرعت شركة كهرباء اربد بمبلغ 250 ألف دينار لصالح صندوق “همة وطن” ليكون التبرع الثالث خلال اقل من شهر بعد تبرع الشركة بمبلغ 25 ألف دينار لوزارة الصحة و30 ألف دينار لمستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي.

وعبر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن تقديرهم واعتزازهم بالجهود التي تبذلها الحكومة بتوجيهات من جلالة الملك المعظم، وكذلك جهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والقطاع الصحي بمواجه فيروس كورونا.

وقال مدير عام الشركة المهندس بشار التميمي أن هذا التبرع جاء دعما للجهود الوطنية لمكافحة جائحة كورونا وللتوجيهات الملكية السامية بضرورة تكاتف كافة الجهود الرسمية والأهلية للخروج من هذه الأزمة.

وأكد المهندس التميمي أن هذا التبرع من الشركة يأتي لحجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الشركة تجاه الوطن ومختلف مؤسساته خلال هذه الظروف.

وقال أن الظرف الاستثنائي الذي يعيشه الأردن يتطلب تكاتفاً وطنياً وشعوراً بالمسؤولية من الجميع، مؤكدا أن الشركة لن تتواني في دعم أي جهد وطني للخروج من هذه الأزمة التي انعكست سلبا على جميع القطاعات.

وأثنى التميمي على دور القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية والكوادر الطبية في قيامهم بواجباهم على أكمل وجه في حماية المواطنين والحفاظ على صحتهم.

وكان رئيس الوزراء وزير الدفاع عمر الرزاز، أصدر أمر الدفاع رقم (4)، الذي يُنشئ صندوقاً لدعم المجهود الوطني لمكافحة وباء فيروس كورونا، ومواجهة آثاره يسمى “همة وطن”.

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