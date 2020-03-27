“كهرباء إربد” تتبرع بـ 30 ألف دينار لمستشفى الملك المؤسس لشراء أجهزة تنفس

أحمد التميمي

إربد- تبرعت شركة كهرباء اربد بمبلغ 30 ألف دينار لمستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي لشراء أجهزة تنفس صناعي لمرضى “كورونا”.

ويأتي هذا التبرع للمرة الثانية على التوالي بعد ان قامت الشركة بالتبرع بمبلغ 25 الف دينار لوزارة الصحة الأسبوع الماضي .

وقال مدير عام الشركة المهندس بشار التميمي ان هذا التبرع ياتي تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في تضافر الجهود ليستمر الوطن في الحفاظ على مقدراته وحماية منجزاته، إضافة إلى رغبتها بالوقوف بهذه الفترة الصعبة التي يمر بها الأردن بشكل عام والتي تحتاج إلى تكاتف الجميع للتمكن من اجتيازها والسيطرة على فيروس كورونا المستجد ومنع انتشار ه ، ودعم جهود مستشفى الملك المؤسس بشكل خاص في توفير الرعاية الطبية اللازمة للمرضى المصابين بالفيروس.

وأعرب التميمي عن تقديره للجهود التي تبذلها كوادر مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي بكافة طواقمها لتوفير أفضل الخدمات والعلاجات الطبية لمرضى فيروس كورونا.

وأضاف التميمي أن الشركة هي جزء لا يتجزأ من المجتمع الأردني وخاصة في هذا الظرف الحساس الذي يعاني منه العالم والمملكة تحديدا وتؤكد وقوفها ودعمها الدائم لما يصب في مصلحة الوطن وسلامة المواطن على الدوام، داعياً مؤسسات القطاعين الخاص والعام في الوطن الحبيب وفي محافظة اربد على وجه الخصوص للتكاتف سويا وتقديم كافة سبل الدعم لتفادي هذه الأزمة الاستثنائية.

وتمنى التميمي السلامة لجميع المواطنين من خلال إتباع التعليمات والإرشادات التي تصدرها الوزارة بهذا الخصوص ، مؤكداً أن فرق الطوارئ في شركة كهرباء اربد تعمل كالمعتاد في استدامة التيار الكهربائي للمشتركين في إقليم الشمال في هذه الظروف، وملتزمة بمعايير السلامة العامة لموظفيها والعاملين فيها وتحرص دائما لتقديم الأفضل لما يصب في مصلحة الوطن وسلامة المواطن .