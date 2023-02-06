كهرباء إربد تدعو المواطنين لترشيد الاستهلاك خلال المنخفض

أهابت شركة كهرباء إربد بالمشتركين بضرورة ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية خلال المنخفض الذي تتأثر به المملكة اليوم الاثنين للتخفيف من عبء فاتورة الكهرباء.

ودعت الشركة في بيان لها اليوم، المشتركين إلى عدم الاقتراب من شبكات الكهرباء، وتفقد أسطح المنازل، وإزالة أو تثبيت أي مواد معدنية قد تتطاير على شبكات الكهرباء، والابتعاد عن الاستخدام المفرط للتيار الكهربائي، وعدم تحميل التمديدات الكهربائية داخل المنزل أكثر من طاقتها، وتفقد أسلاك الأجهزة الكهربائية وبالأخص المدافئ والتأكد من عزلها ومأمونيتها قبل توصيلها بالمصدر الكهربائي، وضرورة الابتعاد عن أية خطوط وأسلاك كهربائية تقع على الأرض بفعل الرياح الشديدة أو الحوادث المختلفة، والإبلاغ عنها لمركز الاتصال التابع للشركة.

وأكدت الشركة لمشتركيها بأنها اتخذت العديد من الإجراءات التي من شأنها التعامل السريع مع الأعطال الكهربائية والأمور الطارئة التي تؤثر على استمرارية الخدمة للمشتركين وذلك وفق خطة الطوارئ المعدة لذلك.

كما أهابت الشركة بالمشتركين بالتواصل مع مركز اتصال الشركة على مدار الساعة للإبلاغ عن أية أعطال أو ملاحظات على الأرقام التالية : 7201500-02 / 7201555-02 / 7201830-02.