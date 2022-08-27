كهرباء إربد ترفع جاهزيتها لمواجهة موجة الحر

رفعت شركة كهرباء إربد جاهزية كوادرها الفنية والإدارية لمواجهة أي زيادة في الأحمال الكهربائية نتيجة موجة الحر التي تتأثر بها المملكة اعتباراً من اليوم السبت.

وقالت الشركة في بيان لها، إن الشركة وضعت برنامج مناوبات على مدار الساعة لمعالجة أي طارئ بسبب الموجة الحارة من خلال الفرق والورش التي سيتم توزيعها على الميدان في منطقة الامتياز .

وأهابت بالمشتركين العمل على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية قدر الإمكان، وإطفاء المرافق غير المستخدمة لتوفير الطاقة، وضبط مكيفات الهواء عند درجات حرارة تتراوح ما بين 24 / 25 درجة مئوية بما يقلص استهلاك الطاقة الكهربائية.

ودعت الشركة إلى الإبلاغ في حال حدوث أي أعطال أو انقطاع للتيار الكهربائي على أرقام هواتف مركز الاتصال التابع للشركة. بترا