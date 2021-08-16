كهرباء إربد تلغي الفصل المبرمج اليوم لتزامنه مع نتائج التوجيهي

اربد– ألغت شركة كهرباء اربد أعمال الفصل المبرمج للتيار الكهربائي التي كان مقرراً تنفيذها اليوم الاثنين حتى إشعار آخر، لتزامنها مع اعلان نتائج الثانوية العامة.

وكانت الشركة أعلنت عن أعمال فصل مبرمج تقتضيها مشاريع التوسعة والصيانة في مناطق محدودة في محافظتي عجلون والمفرق ولواء الرمثا.

وقال مدير عام الشركة المهندس بشار التميمي في تصريح اليوم، انه جرى الإيعاز للفرق الفنية وقف أي أعمال او تنفيذ مشاريع تتطلب فصلاً للتيار الكهربائي، لتمكين الطلبة وأسرهم من الاحتفاء بالنتائج، مؤكداً الجاهزية للتعامل مع أي طارئ على صعيد الأعطال لإدامة التيار الكهربائي.-(بترا)