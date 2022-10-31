كهرباء إربد توضح حول وفاة مواطن بعد قطع التيار عن بيته

اربد – الغد – كشف الناطق الاعلامي باسم شركة كهرباء اربد علاء القرعاوي تفاصيل ما تم تداوله على بعض المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة مواطن بسبب فصل التيار الكهربائي عن منزله في محافظة اربد.

واوضح في بيان اصدره أن عملية الفصل تمت بسياق اجراء اعتيادي يطال كافة الاشتراكات في حال ترتب ذمم عليها وتدرج محوسب ضمن نظام مبرمج يعطي اشعارا بوجوب الفصل ، لافتا إلى أن الزعم بوجود تقارير طبية حيال الفقيد تعلمها الشركة ضرب من أنواع الاستعطاف ومحاولة تغييب الحقائق ، كون الاشتراك تم فصله اكثر من مره سابقا ، ولم تقدم أي تقارير طبية أو حتى إشارة شفهية لها حول وجود مثل هذا الأمر .

وقال إن سجلات الشركة تبين أن الاشتراك الخاص بالمواطن تم فصله بتاريخ 7 /9 لترتب بما مجموعه ٦ فواتير ، الى حين مراجعة الشركة من قبل أحد ابناءه بتاريخ 14 /9 اي بعد قرابة الاسبوع من الفصل ، حيث تم التوافق على تسديد جزء من المبلغ اعيد على ضوئه التيار مشروطا بتسديد باقي القيمة بتاريخ 3 / 10 , اي منح مهلة تتجاوز الاسبوعين ، مع التأكيد أن عملية الفصل والوصل والمراجعة من قبل ذويه لم تتضمن أي حديث أو إشارة إلى أن الاشتراك يخص حالة مرضية .

ولفت إلى أن التعهد بتسديد باقي الذمة لم يتم ، ورغم ذلك استمرت الخدمة الكهربائية حتى صباح أمس 30 / 10 ، اي بعد مرور ٢٧ يوما على الاستحقاق لتدخل بعدها عملية الفصل وهو ما تم صباح أمس الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة صباحا ، ولم تتم اي مراجعة حيال العداد طيلة ساعات الدوام الرسمي ، إلى أن ورد اتصال في العاشرة ليلا على مقسم الشركة زعم مقدمه أن الاشتراك يخص حالة مرضية ، فابلغ المتصل بوجوب الاثبات بموجب تقرير طبي ، وهو ماتم بعدها بنصف ساعة ، إلا أن طبيعة التقرير والغاية من منحه ، تطلبت إبلاغهم مراجعة الشركة صباحا .

واوضح أن مضمون التقرير الطبي وان قدم متأخرا إلا أنه يخلو من أي إشارة لموضوع الأكسجين .

واشار الى ان تقرير الطب الشرعي الاولي اظهر انه وبعد تشريح جثة المواطن ان سبب الوفاة هو اصابته بمرض دون ان يشير التقرير بوجود نقص اوكسجين.