كهرباء إربد: لن نفصل التيار خلال موجة الحر

ألغت شركة كهرباء إربد جميع أعمال الفصل المبرمج للتيار الكهربائي الذي كان مقررا تنفيذه خلال الأسبوع الحالي حتى إشعار آخر؛ لتزامنها مع موجة الحر التي تشهدها المملكة.

وكانت الشركة أعلنت عن أعمال فصل مبرمج للتيار تقتضيها مشاريع الصيانة والتوسعة في عدد من مناطق الامتياز التي تشمل محافظات إربد وجرش وعجلون والمفرق.

وأكدت الشركة في بيان اليوم الاثنين، الإيعاز للفرق الفنية بتأجيل الفصل المبرمج في مناطق الامتياز، ووقف أي أعمال أو تنفيذ مشاريع تتطلب فصلا للتيار الكهربائي؛ وذلك حفاظاً على ديمومة إيصال التيار الكهربائي لكافة المشتركين في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها جميع المحافظات.

وأشارت الشركة إلى أن ورشها الفنية تتواجد في الميدان للتعامل مع أي طارئ على صعيد الأعطال وفي أية منطقة للتعامل معها على وجه السرعة. (بترا)