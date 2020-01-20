كهرباء الطفيلة تتخذ استعداداتها للتعامل مع الأعطال الكهربائية

فيصل القطامين

الطفيلة- قال الرئيس التنفيذي لشركة توزيع كهرباء الطفيلة المهندس عبالحفيظ الخلفات أن الشركة اتخذت الاستعدادات اللازمة وأعلنت حالة الطوارئ للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة، وما قد ينجم عنها من أعطال كهربائية قد تحدث على الشبكات والمحولات الكهربائية، خاصة في حال تساقط الثلوج.

وبين المهندس الخلفات أن الشركة أعدت برنامجا للطوارئ ، تضمن مضاعفة عدد الورش الفنية والكوادر المعنية بالتعامل مع الأعطال من مهندسين ومراقبين وتحت الطلب وعلى مدار 24 ساعة خلال مدة المنخفض الجوي.

ولفت إلى توفر الآليات المجنزرة التي تساند فرق الصيانة والتي تمكن من الوصول إلى الأعمدة البعيدة عن الطرق خاصة خطوط الضغط العالي والمتوسط وهي قادرة على الوصول والمسير على الثلوج.

وأضاف ان الشركة تعكف على تنفيذ خطة الطوارئ المعدة والعمل على توزيع الورش الفنية على مختلف مناطق المحافظة وألويتها خاصة في المناطق الجنوبية التي ترتفع عن سطح البحر لأكثر من 1500 متركما في القادسية والرشادية وتم تزويد تلك الورش بالعدد والمواد اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية المرافقة لهذا المنخفض الجوي.

ودعا المواطنين إلى التواصل مع غرفة العمليات والطوارئ على مدار الساعة في حال حدوث انقطاع على التيار أو أي ملاحظات أخرى على هاتف الطوارئ الموحد 032241004.