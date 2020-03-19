كوادر الكهرباء الوطنية تعمل على مدار الساعة لمواجهة الظرف الاستثنائي

عمان- الغد- قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية، المهندس أمجد الرواشدة، ان الشركة تعمل حاليا بموجب خطة الطوارئ التي أعدتها للتعامل مع الظرف الاستثنائي الذي فرضه انتشار فيروس كورونا، لضمان الحفاظ على النظام الكهربائي في الأردن، نظاماً متميزاً من حيث الكفاءة والإستمرارية.

وأضاف في تصريح صحفي اليوم الخميس ان الشركة وبإدارة كوادرها الفنية المميزة تقوم بالدور المناط بها بتشغيل النظام الكهربائي بشكل آمن وموثوقية عالية، وبالشكل الاقتصادي الأمثل، (التزويد والتوليد والنقل)، لتوفير الطاقة الكهربائية الآمنة، والمحافظة على إعتمادية النظام الكهربائي في هذه الظروف التي توحد الأردن لتجاوزها.

وبهذا الخصوص قال ان كوادر الشركة ومركز المراقبة والتحكم الوطني التابع للشركة يعملون على مدار الساعة، وفق الخطة التشغيلية الطارئة التي أعدتها الشركة للتعامل مع تحديات انتشار فيروس كورونا مشيرا الى ان فرق الشركة المختصة بالصيانة ومعالجة الأعطال تواصل العمل وفق خطة الطوارئ التي اعدت للتعامل مع هذا الظرف الاستثنائي على شبكة النقل الوطنية الممتدة في كافة أرجاء المملكة.

كما تواصل الفرق الفنية الخاصة بصيانة النظام الكهربائي عملها على مدار الساعة في مراكز المحافظات والمحطات الرئيسية التابعة للنظام الكهربائي، مؤكدا ان الكهرباء الوطنية وفرت للعاملين وسائل السلامة العامة وبيئة العمل المناسبة للعمل وفق خطة الطوارئ.

وأشاد الرواشدة بأداء والتزام كوادر “الوطنية”، وبدورهم في الحفاظ على توافرية النظام الكهربائي وجودة الخدمة دون انقطاعات، مثنيا على استجابة العاملين وتلبيتهم نداء الوطن بالالتزام بحالة الطوارئ والسهر على استقرارية النظام الكهربائي.



وعن الحمل الكهربائي، قال الرواشدة، ان الحمل المسائي الأقصى ليوم امس الأربعاء سجل 2900 ميغاواط بنسبة ارتفاع بلغت 11ر11% فيما سجل الحمل الصباحي 2610 ميغاواط ، مؤكدا استعداد الشركة لمواجهة حالات الطوارئ التي قد تواجه النظام الكهربائي.