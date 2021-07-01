كوادر وزارة التربية تستمر بتفقد قاعات امتحان التوجيهي

عمان- تفقد الأمينان العامان لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، والشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، اليوم الخميس عددا من قاعات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2021 / الامتحان العام في يومه الخامس.

وأكد الدكتور العجارمة، خلال جولة تفقدية لعدد من قاعات الامتحان في لواءي وادي السير والجامعة، أن الامتحان يشهد التزامًا واضحًا بإجراءات البروتوكول الصحي، من لبس الكمامات وقياس درجات الحرارة والتباعد، وفق ما خططت له الوزارة بين الطلبة والكوادر القائمة على الامتحان.

من جانبها، تفقدت أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، اليوم عدداً من قاعات الامتحان التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة المزار الشمالي، شملت مدارس المزار الأساسية للبنين، وعنبة الثانوية للبنات، وخالد بن الوليد الأساسية للبنين، والمزار الثانوية الشاملة للبنين.

وأشاد الأمينان العامان بجهود كوادر الوزارة والميدان التربوي ورؤساء القاعات والمراقبين واللجان المشرفة لإدارتهم الامتحان بكفاءة واقتدار، معربين عن شكرهم للأجهزة الوطنية المساندة ووسائل الإعلام؛ لدعم جهود الوزارة في إنجاح إجراءات عقده.

واطلع الأمينان العامان، على سير الامتحان في تلك القاعات، فيما جالت فرق ولجان إشرافية من الوزارة على مختلف المدارس التي يعقد فيها الامتحان .

وتقدم للامتحان في جلسته الأولى 155.657 مشتركا ومشتركة، في مبحث العلوم الحياتية لفروع التعليم العلمي والزراعي والاقتصاد المنزلي، واللغة العربية (تخصص) الورقة الأولى لفروع التعليم الأدبي والشرعي، والعلوم الصناعية الخاصة الورقة الأولى للفرع الصناعي، وإنتاج الطعام وخدمته الورقة الأولى للفرع الفندقي والسياحي.

فيما تقدم للامتحان في جلسته الثانية 326 مشتركا ومشتركة في مبحث العلوم الحياتية (كليات) لفرعي التعليم الزراعي والإقتصاد المنزلي، والجغرافيا (كليات) لفرع التعليم الفندقي والسياحي.