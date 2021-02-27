كوالكوم تطلق نظارة مميزة للواقع الافتراضي

عمان-الغد– كشفت شركة كوالكوم عن بعض مواصفات نظارة XR1 AR Smart Viewer التي طورتها لتتميز عن جميع نظارات الواقع الافتراضي المطروحة حاليا.

وأكثر ما يميز هذه التحفة التقنية الجديدة أنها جاءت بتصميم نظارة شمسية عادية، وبهيكل مصنوع من البلاستيك والمطاط الخفيف الوزن.

وجهزت عدسات هذه النظارة بشاشتين OLED بدقة (1920/1080) بيكسل، معدل ترددهما 90 هيرتزا، كما يمكن إقرانها مع الهواتف والأجهزة الذكية اللاسلكية عبر تطبيق خاص، أو وصلها مع الحواسب عبر منفذ USB-C لتظهر للمستخدم واجهات العرض أو شاشة الحاسب وكأنها معروضة أمامه بحجم كبير في صورة افتراضية، أو لتمكنه من الاستمتاع بمشاهدة الفيديوهات والأفلام دون الحاجة لشاشة جهازه المحمول.

وتعتمد هذه النظارة على شرائح XR1 التي طورت لتتعامل بسرعة مع الواقع المعزز والافتراضي، وزودت ببطاريات داخلية تكفيها لتعمل بضع ساعات بالشحنة الواحدة، وتملك مجال عرض بزاوية 45 درجة كما في نظارات HoloLens 2 التي طورتها مايكروسوفت تقريبا.

ومن المنتظر أن تطرح كوالكوم هذه النظارة في النصف الثاني من العام الجاري، لتنافس فيها أحدث نظارات الواقع الافتراضي التي ستطرحها غوغل ومايكروسوفت، بحسب ما جاء في موقع روسيا اليوم.