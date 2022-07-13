كواليس النجوم

• الكثير من صفقات التعاقد، تطبخ بسرية تامة في أغلب أندية المحترفين لكرة القدم.. الأندية طلبت ضرورة عدم الحديث في التعاقدات إعلاميا لحين إنجازها..الصفقات ستكون محلية وأجنبية.

• يتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل، حضور ممثل عن نادي برقان الكويتي، للقاء إدارة نادي الجزيرة، وحسم موضوع احتراف اللاعب حمزة الصيفي في صفوف الفريق الكويتي لكرة القدم.

• نادي معان منح جمهور الفيصلي 75 % من مدرجات ستاد الأمير محمد بالزرقاء، في المباراة التي تجمع الفريقين غدا، في إطار منافسات الجولة الأخيرة بمرحلة الذهاب لدوري المحترفين لكرة القدم.. معان قرر أيضا تخفيض أسعار التذاكر، أملا في دعم جماهيري، إلى جانب الاستفادة أيضا من حضور جماهير الفريقين، لزيادة قيمة الريع الذي سيعود لمصلحة صندوق نادي معان.

• لاعبو فريق الفيصلي لكرة القدم، يدخلون، اليوم، في معسكر مغلق في أحد فنادق العاصمة عمان، استعدادا للقاء فريق معان غدا، في إطار منافسات الأسبوع الحادي عشر بدوري المحترفين.

• حارس المرمى مالك شلبية تلقى عرضي احتراف من ناديي سحاب والجزيرة.. الحارس تلقى أيضا عرضا من ناد في دوري الدرجة الأولى السعودي، بانتظار حسم الوجهة المقبلة خلال الأسبوع المقبل.

• اللاعب محمد أبو زريق، العائد من رحلة احتراف في دوري الدرجة الأولى السعودي، تلقى مفاتحة من 3 أندية محلية، بانتظار حسم وجهته قريبا.. اللاعب تواجد أمس في تدريب فريق الفيصلي والتقى بالجهاز الفني، في مؤشر على قرب انتقاله للفريق.

• إدارة نادي الجزيرة، تعقد جلسة يوم الاثنين المقبل، لحل مشكلة مطالب اللاعبين السابقين في الفريق مهند خيرالله وفراس شلباية، وبالتالي رفع عقوبة منع النادي من تسجيل لاعبين جدد.