كواليس زيارة بايدن المفاجئة لكييف

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي زار العاصمة الأوكرانية كييف بشكل مفاجىء اليوم، حصل على ضمانات روسية بسلامته.

من جهته، أعلن البيت الأبيض أن واشنطن أبلغت الكرملين قبل زيارة بايدن لكييف بساعات.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان: “أبلغنا روسيا أن الرئيس بايدن سيغادر إلى كييف قبل ساعات قليلة من المغادرة من أجل تجنب حالة الصراع”.

وكان بايدن وصل ظهر اليوم إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك قبل أيام من الذكرى الأولى لبدء الغزو الروسي قبل نحو عام.

وجاءت زيارة بايدن المفاجئة خلال زيارة إلى بولندا المجاورة للقاء الرئيس أندريه دودا.

وأشارت بعض التكهنات في وقت سابق الاثنين إلى وصول ضيف مهم إلى كييف، إذ كانت الطرق مغلقة في أجزاء من وسط العاصمة الأوكرانية، وفق “بي بي سي”.