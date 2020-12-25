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كواليس من معسكر اللاعبين في الفندق

منذ 3 ساعات

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عمان – الغد – كشف مصدر موثوق، عن كواليس اللاعبين خلال معسكراتهم المغلقة في الفندق التي يقيمها النادي، قبل موعد المباراة بيوم واحد.
وبين المصدر الموجود دائما مع الفريق، أن عددا كبيرا من اللاعبين، يتسللون ليلا من الفندق، بحيث يعودون إلى منازلهم، حيث يعود بعضهم للفندق في وقت متأخر، أو لا يعود حتى الصباح.
المصدر أكد أن عددا كبيرا من اللاعبين، غادروا الفندق في المباراة الأخيرة، وعندما تم اكتشاف أمرهم، عللوا ذلك بأنهم ليسوا مرتاحين في الفندق. –(أخبار النجوم) 

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