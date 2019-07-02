كوبا أمريكا 2020 ستنطلق بالأرجنتين .. والنهائي في كولومبيا

ريو دي جانيرو – أعلن اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية (كونميبول) ، أن نسخة العام 2020 من “كوبا أمريكا” ستكون هي الأولى التي تستضيفها دولتان ، بحيث تبدأ في الأرجنتين وتنتهي في كولومبيا.

ومن المقرر أن تنطلق نسخة العام 2020 من البطولة في 12 حزيران (يونيو) 2020 ، أي بعد 346 يوماً ، وبعد شهر من المنافسات ، ستُقام المباراة النهائية في مدينة “بارانكيا” الكولومبية ، وبذلك تستضيف كولومبيا نهائي كوبا أمريكا من جديد بعد 19 عاما من نهائي نسخة العام 2001 ، والذي حصدت فيه لقب البطولة للمرة الأولى والوحيدة في تاريخها بفوزها 1-0 على حساب المكسيك.

Argentina inaugurará la CONMEBOL Copa América 2020 y Colombia acogerá la gran final diecinueve años después. >> https://t.co/tBtzaaknN2 pic.twitter.com/j6vWbXFTXL — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) July 1, 2019

وخلافا للنظام الحالي المعمول به في البطولة الحالية التي تنتهي في 7 تموز (يوليو) الحالي وتقام بموجبه 26 مباراة ، ستتضمن النسخة المقبلة 38 مباراة وبنفس عدد المنتخبات المشاركة وهي 10 أعضاء في الـ(كونميبول) ودولتين مدعوتين.

وتقرر استدعاء منتخب قطر مجددا، والذي خاض نسخة 2019 في البرازيل إلى جوار منتخب اليابان، لكن سيكون مرافقه في كوبا أمريكا 2020 هو المنتخب الأسترالي.

وستخوض كلا الدولتين المنظمتين مرحلة مجموعات تنقسم إلى (منطقة الشمال) و(منطقة الجنوب)، ثم مباراتي ربع نهائي ومباراة نصف نهائي ، فيما تتكون منطقة الشمال من البرازيل وكولومبيا وفنزويلا والإكوادور وبيرو إضافة إلى أحد الضيفين، بينما تضم منطقة الجنوب كلا من: تشيلي وأوروجواي والأرجنتين وباراجواي وبوليفيا ومعها الضيف الآخر ، وستتأهل عن كل منطقة 4 منتخبات. (إفي)