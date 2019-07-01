كوبا أميركا: أفضل وأسوأ اللاعبين والمدربين في الدور الربع النهائي

مدن – انتهى الدور الربع النهائي من كوبا أميركا بكثير من المفاجآت حيث خرج منتخبي كولومبيا والأوروغواي بعدما قدما دور مجموعات على مستوى عالي بينما ضرب منتخبا البرازيل والأرجنتين موعدا ناريا في الدور النصف النهائي.

دعونا الآن نتعرف على أبرز وأسوأ اللاعبين والمدربين في هذا الدور خلال المباريات الأربع التي جرت خلاله وذلك استنادا على ما قدموه بالطبع.

أفضل 3 لاعبين

1- لوتارو مارتينيز ( لاعب الأرجنتين )

مهاجم الفريق أثبت فعاليته الكبيرة والموهبة التهديفية التي يمتلكها حيث أصبح بسرعة نجما من نجوم الفريق وهذا ما بدا بوضوح خلال مباراة فنزويلا والتي لعب فيها فقط 64 دقيقة لكنه سجل هدف بلاده الأول ما فتح الطريق فيما بعد للوصول للمربع الذهبي للبطولة.

2- غويليرمو ماريبان ( لاعب تشيلي )

قلب دفاع الفريق لعب مباراة كبيرة للغاية أمام كولومبيا حيث قاد الخط الدفاعي للفريق بأفضل طريقة مع تنظيم جيد للغاية وروح قيادية عالية لينجح في حماية مرماه طوال 120 دقيقة ثم حسم الأمور بركلات الترجيح فيما بعد.

3- بيدرو غاليسي ( لاعب البيرو)

حارس مرمى البيرو قدم أداءا أكثر من مميز في المواجهة أمام الأوروغواي حيث حافظ على نظافة شباكه لمدة 120 دقيقة لكن الأهم هو تصديه لركلة جزاء نفذها لويس سواريز وكانت هامة للغاية في إيصال البيرو للدور النصف النهائي من البطولة.

أسوأ 3 لاعبي

1- فابيان فالبوينا ( لاعب البارغواي)

خسر فريقه بركلات الترجيح أمام البرازيل لكنه تعرض للطرد عند الدقيقة 58 ليترك فريقه يلعب بعشرة لاعبين وعلى الرغم من صمود زملاءه حتى النهاية لكن لو بقي الفريق يلعب بدون نقص عددي لكان ربما قادرا على الإطاحة بالبرازيل دون الحاجة للوصول أصلا لركلات الترجيح.

2- لويس سواريز ( لاعب الأوروغواي)

غلطة الشاطر بألف وهذا ما يمكن قوله عن لويس سواريز الذي أضاع ركلة جزاء هامة للغاية أمام البيرو أطاحت بمنتخب بلاده خارج البطولة إضافة إلى عدم قدرته على هز شباك البيرو طوال 90 دقيقة من اللقاء.

3- ويليام تيسليو ( لاعب كولومبيا )

الظهير الأيمن للفريق قدم مباراة مقبولة نوعا ما أمام التشيلي لكنه في لحظة الحقيقة فشل بأن يكون على الموعد حيث أضاع ركلة جزاء ترجيحية قضت كليا على آمال كولومبيا في الوصول للدور النصف النهائي رغم أنها كانت أبرز المرشحين لذلك بعد أداء مميز في الدور الأول.

أفضل مدرب

ريكاردو غاريكا ( مدرب البيرو)

قرأ مباراة الأوروغواي بأفضل طريقة ممكنة حيث اعتمد على طريقة دفاعية منظمة للغاية ونجح في تعطيل مفاتيح الأوروغواي الهجومية مع حصر اللعب في وسط الملعب وجرّ المباراة إلى المكان الذي يريده أي ركلات الجزاء الترجيحية ثم الفوز بها في النهاية.

أسوأ مدرب

كارلوس كيروش ( مدرب كولومبيا )

لم ينجح في التعامل كما يجب مع مباراة التشيلي والتي خسرها الفريق بركلات الجزاء الترجيحية مع خسارة معركة الوسط بشكل واضح وعدم القدرة على الإستحواذ وصناعة اللعب الهجومي لتكون الخسارة بركلات الجزاء الترجيحية مستحقة نظرا لمجريات اللقاء. – (وكالات)