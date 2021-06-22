كوبا أميركا: الأرجنتين وتشيلي إلى ربع النهائي

برازيليا – حجزت كل من الأرجنتين وتشيلي الاثنين مقعداً لها في ربع نهائي بطولة كوبا أميركا لكرة القدم، بفوز الأولى على الباراغواي 1-صفر، وتعادل الثانية مع الأوروغواي 1-1 ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وبالتالي، فقد سجلت الأرجنتين فوزها الثاني في ثلاث مباريات بهدف أليخاندرو “بابو” غوميس في الدقيقة العاشرة من مباراة باهتة أقيمت في العاصمة البرازيلية.

ووضع هذا الفوز رفاق ليونيل ميسي في صدارة المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، ما يكفي لتأمين مكانهم في المرحلة المقبلة من البطولة التي تقام خلف أبواب مغلقة في البرازيل المتضررة بشدة من تفشي جائحة كورونا.

وكانت المباراة أيضاً بمثابة إنجاز شخصي لميسي، الذي عادل الرقم القياسي لخافيير ماسكيرانو في عدد المباريات التي خاضها مع الأرجنتين (147).

من جهتها، باتت الباراغواي في المركز الثالث مع ثلاث نقاط من مباراتين، ولا تزال أمامها فرصة للتأهل نظرياً إلى ربع النهائي.

وبدأ الأرجنتينيون الشوط الأول من المباراة بهجوم ضاغط على مرمى الباراغواي ترجمه هدفاً عن طريق غوميس الذي سدد كرة غالط بها الحارس بعد تمريرة بينية متقنة من نجم باريس سان جرمان الفرنسي أنخل دي ماريا (10).

وألغى حكم المباراة هدفاً لـ”ألبيسيليستي” في الدقيقة 41 لوجود تسلل في بناء الهجمة.

لكن الشوط الثاني لم يكن عظيماً لمنتخب التانغو، رغماً الأداء المتميز لدي ماريا، فبدا مستسلماً أمام الضغط العالي للباراغواي التي لم تتمكن رغم ذلك من إدراك التعادل.

من جهتها، حجزت تشيلي مقعداً لها في ربع نهائي البطولة القارية الاثنين، بعد تعادلها مع الأوروغواي 1-1.

وافتتح المهاجم المخضرم إدواردو فارغاس التسجيل لتشيلي في الدقيقة 26، قبل أن يدرك منتخب الأوروغواي التعادل في الدقيقة 66 عن طريق لاعب مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني لويس سواريس.

وهدف فارغاس في الشوط الأول، جعله يتساوى مع البيروفي باولو غيريرو بتسجيل 14 هدفاً في ترتيب الهدافين في كوبا أميركا، بفارق ثلاثة أهداف عن الرقم القياسي البالغ 17 هدفاً والمسجل مشاركة باسمي البرازيلي زيزينيو والأرجنتيني نوربرتو مينديس.

وبهذا التعادل، حصدت تشيلي نقطتها الخامسة من ثلاث مباريات في المركز الثاني، وضمنت مكاناً لها في الأدوار الإقصائية.

من جهتها، بقيت الأوروغواي في المركز الرابع بنقطة واحدة من مباراتين، عقب هزيمتها الافتتاحية أمام الأرجنتين بهدف نظيف.

وتمكنت تشيلي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 26، عندما تبادل فارغاس الكرة مع بن بريريتون، ثم دخل منطقة الجزاء، وسدد بقوة في الزاوية البعيدة وهز الشباك.

وانتظرت الأوروغواي حتى الدقيق لإدراك التعادل بعدما وصلت ركنية إلى سواريس، فحولها في الشباك، رغم مضايقة لاعي إنتر الإيطالي أرتورو فيدال الذي اعترض بحجة حدوث خطأ ضده قبل الهدف، لكن الحكم لم يعره انتباهاً، رغم خروجه مصاباً بعد الهدف.

وخيم على مباراة تشيلي جدل بعد إقرار الاتحاد المحلي للعبة الأحد خرقه للفقاعة الصحية في المسابقة، على خلفية حضور مزين مجلي للشعر إلى مقر إقامة أبطال نسختي 2015 و2016 في مدينة كويابا وسط الدولة المضيفة.

وأفاد الإتحاد التشيلي في بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بإقراره “مع الطاقم التقني بخرق الفقاعة الصحية للوفد بعد الدخول غير المرخص لمزين للشعر برازيلي، الذي على الرغم من ابرازه نتيجة كشف سلبية لفحص +بي سي آر+، لم يكن يتوجب عليه أن يخالط اللاعبين”.

وكان أحد نجوم المنتخب وهو فيدال، مع المدافع غاري ميديل، نشر على مواقع التواصل الإجتماعي صوراً تظهر قيام أحد الحلاقين بقص شعره، على ما يبدو في الفندق حيث ينزل منتخب “لا روخا”، وذلك قبل لقاء الاخير أمام بوليفيا 1-صفر الجمعة لحساب منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولى في البطولة القارية.

وبحسب وسائل إعلام تشيلية، سيعمد اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول” إلى فتح ملف تأديبي بوجه الاتحاد المحلي لعدم احترام الإجراءات الصارمة للبروتوكول الصحي، في حين أن البرازيل المضيفة هي ثاني دولة تعاني من تداعيات “كوفيد-19” مع قرابة نصف مليون حالة وفاة بسبب الوباء.

ولا يسمح للمنتخبات المشاركة في المسابقة القارية الاحتكاك مع أشخاص آخرين، في حين أكد “كونميبول” أنه سيتم فرض عقوبة مالية تصل إلى 30 ألف دولار على المخالفين. – (أ ف ب)