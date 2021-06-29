كوبا أميركا: ميسي يقود الأرجنتين إلى صدارة المجموعة الأولى

كويابا (البرازيل) –احتفل النجم ليونيل ميسي بمباراته الدولية القياسية الـ148 مع منتخب الأرجنتين، بتسجيله هدفين خلال الفوز الكبير على بوليفيا 4-1، ليضمن الاثنين صدارة المجموعة الأولى من منافسات كوبا أميركا لكرة القدم المقامة في البرازيل.

ميسي الذي كان عادل رقم خافيير ماسشيرانو (147) الأسبوع الماضي، لعب تمريرة حاسمة افتتاحية قبل تسجيل هدفين في المباراة التي أقيمت في كويبابا البرازيلية.

وبعد تأهلها سابقا، ضمنت الأرجنتين صدارة المجموعة التي شهدت فوز الأوروغواي على الباراغواي 1-صفر.

رفع “ألبي سيليستي” رصيده إلى 10 نقاط دون خسارة في أربع مباريات، بفارق 3 نقاط عن الأوروغواي التي حققت انتصارين بعد بداية مخيبة.

كما حلت الباراغواي ثالثة (6) وتشيلي رابعة (5)، فيما بقيت بوليفيا التي أقصيت سابقا الوحيدة في البطولة دون تسجيل أي نقطة.

وفي ربع النهائي، يلتقي السبت الأرجنتين مع الاكوادور رابع المجموعة الثانية والأوروغواي مع كولومبيا. كما تلعب الجمعة البرازيل حاملة اللقب مع تشيلي والبيرو مع الباراغواي. -(أ ف ب)