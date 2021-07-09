كوبا امريكا 2021: سجل الفائزين منذ العام 1916

ريو دي جانيرو – في ما يلي سجل بطولة كوبا امريكا لمنتخب اميركا الجنوبية منذ انطلاقها عام 1916، قبل نهائي 2021 المقرر السبت بين البرازيل والارجنتين:

1916: الاوروغواي.

1917: الاوروغواي.

1919: البرازيل.

1920: الاوروغواي.

1921: الارجنتين.

1922: البرازيل.

1923: الاوروغواي.

1924: الاوروغواي.

1925: الارجنتين.

1926: الاوروغواي

1927: الارجنتين.

1929: الارجنتين

1935: الاوروغواي.

1937: الارجنتين.

1939: البيرو.

1941: الارجنتين.

1942: الاوروغواي.

1945: الارجنتين.

1946: الارجنتين.

1947: الارجنتين.

1949: البرازيل.

1953: الباراغواي.

1955: الارجنتين.

1956: الاوروغواي.

1957: الارجنتين.

1959 (آذار/مارس): الارجنتين.

1959 (كانون الاول/ديسمبر): الاوروغواي.

1963: بوليفيا

1967: الاوروغواي.

1975: البيرو.

1979: البارغواي.

1983: الاوروغواي.

1987: الاوروغواي.

1989: البرازيل.

1991: الارجنتين.

1993: الارجنتين.

1995: الاوروغواي.

1997: البرازيل.

1999: البرازيل.

2001: كولومبيا.

2004: البرازيل.

2007: البرازيل.

2011: الاوروغواي.

2015: تشيلي.

2016: تشيلي.

2019: البرازيل.

2021: البرازيل أو الأرجنتين؟.

– أكثر الفرق تتويجا ووصولا الى المباراة النهائية:

1- الاوروغواي (15 لقبا آخرها عام 2011 إلى جانب خسارتها 6 مرات في النهائي).

2- الارجنتين (14 لقبا آخرها عام 1993 الى جانب خسارتها 14 مرة في النهائي).

3- البرازيل (9 القاب آخرها عام 2019 الى جانب خسارتها 11 مرة في النهائي).

4- الباراغواي (لقبان آخرهما عام 1979 الى جانب خسارتها 6 مرات في النهائي). -(أ ف ب)