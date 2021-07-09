كوبا امريكا 2021: سجل الفائزين منذ العام 1916

ريو دي جانيرو – في ما يلي سجل بطولة كوبا امريكا لمنتخب اميركا الجنوبية منذ انطلاقها عام 1916، قبل نهائي 2021 المقرر السبت بين البرازيل والارجنتين:
1916: الاوروغواي.
1917: الاوروغواي.
1919: البرازيل.
1920: الاوروغواي.
1921: الارجنتين.
1922: البرازيل.
1923: الاوروغواي.
1924: الاوروغواي.
1925: الارجنتين.
1926: الاوروغواي
1927: الارجنتين.
1929: الارجنتين
1935: الاوروغواي.
1937: الارجنتين.
1939: البيرو.
1941: الارجنتين.
1942: الاوروغواي.
1945: الارجنتين.
1946: الارجنتين.
1947: الارجنتين.
1949: البرازيل.
1953: الباراغواي.
1955: الارجنتين.
1956: الاوروغواي.
1957: الارجنتين.
1959 (آذار/مارس): الارجنتين.
1959 (كانون الاول/ديسمبر): الاوروغواي.
1963: بوليفيا
1967: الاوروغواي.
1975: البيرو.
1979: البارغواي.
1983: الاوروغواي.
1987: الاوروغواي.
1989: البرازيل.
1991: الارجنتين.
1993: الارجنتين.
1995: الاوروغواي.
1997: البرازيل.
1999: البرازيل.
2001: كولومبيا.
2004: البرازيل.
2007: البرازيل.
2011: الاوروغواي.
2015: تشيلي.
2016: تشيلي.
2019: البرازيل.
2021: البرازيل أو الأرجنتين؟.
– أكثر الفرق تتويجا ووصولا الى المباراة النهائية:
1- الاوروغواي (15 لقبا آخرها عام 2011 إلى جانب خسارتها 6 مرات في النهائي).
2- الارجنتين (14 لقبا آخرها عام 1993 الى جانب خسارتها 14 مرة في النهائي).
3- البرازيل (9 القاب آخرها عام 2019 الى جانب خسارتها 11 مرة في النهائي).
4- الباراغواي (لقبان آخرهما عام 1979 الى جانب خسارتها 6 مرات في النهائي). -(أ ف ب)