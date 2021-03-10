كوبا تستدعي المحترفين لتصفيات المونديال للمرة الأولى

هافانا – استدعت كوبا لاعبين محترفين خارج البلاد للمرة الأولى في تاريخها، وذلك للمشاركة في مباراتيها ضمن تصفيات منطقة الكونكاكاف المؤهلة لمونديال 2022 ضد غواتيمالا وكوراساو في 24 و28 الشهر الحالي.

وبالمجمل، تم استدعاء 11 لاعبا محترفا في الخارج، أربعة منهم يعيشون خارج البلاد وسبعة ما زالوا يعيشون في كوبا لكنهم حصلوا على تصريح من السلطات المعنية للعب في دوريات أجنبية، وذلك بحسب ما أفاد المدير الفني بابلو إيليير سانشيس في مؤتمر صحافي.

واللاعبون المعنيون يلعبون في البرازيل، إسبانيا والولايات المتحدة بشكل خاص، وسينضمون الى تمارين المنتخب في 22 و23 آذار/مارس الحالي.

وفي ظل النتائج المتواضعة للمنتخب الوطني الذي عانى غالبا من هروب لاعبيه خلال زياراته الخارجية، طالب الجمهور واللاعبين على السواء بالسماح للمحترفين في الخارج بالانضمام الى الفريق.

واستجاب الاتحاد الكوبي لكرة القدم لهذا الطلب في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بتسجيله خمسة لاعبين يلعبون في دوريات أجنبية في سجلاته، بينهم أونيل هرنانديس الذي يعتبر أفضل لاعب كوبي في الوقت الحالي وأول لاعب من بلاده يلعب في الدوري الإنكليزي الممتاز بدفاعه عن ألوان نوريتش سيتي.

وبدعم من التلفزيون الكوبي الذي يبث مباريات البطولات الأوروبية الرئيسية ودوري أبطال أوروبا، هزت كرة القدم تدريجيا عرش رياضة البيسبول التي كانت اللعبة الشعبية الأولى في البلاد طيلة 150 عاما.

وشاركت كوبا مرة يتيمة في كأس العالم لكرة القدم، وكانت عام 1938 في فرنسا وذلك بفضل انسحاب جميع منافسيها في مجموعتها خلال التصفيات. (أ ف ب)