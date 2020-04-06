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كوبي براينت وباتريك بومان في صالون نيثميث للشهرة

منذ ساعة واحدة

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مدريد – انضم لاعب كرة السلة الأميركي كوبي براينت الذي توفى في شهر كانون ثان (يناير) الماضي في حادث مروحية والسويسري باريتك بومان، السكرتير السابق للاتحاد الدولي لكرة السلة الذي توفى بالعام 2018 إلى صالون نيثميث للشهرة.

وكان لاعب لوس آنجليس ليكرز السابق والمدير السابق للاتحاد الدولي ضمن المجموعة المختارة للانضمام لصالون الشهره الواقع في سبرينجفيلد (الولايات المتحدة)، حيث ابتكر أستاذ الفيزياء جيمس نيثميث اللعبة التي جاءت منها كرة السلة الحالية.

كما سيتم إدراج في هذا المكان المخصص لذاكرة كرة السلة اللاعبين السابقين تيم دونكان وكيفين جارانت والمدربين ادي سوتون ورودي تومجانوفيتش واللاعبة تاميكا كتاشينجز والمدربتين كيم مولكي وباربرا ستفينز.(إفي)

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