كوب قهوة في “game of thrones” يشعل مواقع التواصل

واشنطن- أثارت الحلقة الرابعة من الموسم الثامن والأخير لمسلسل “غايم أوف ثرونز” الذي تدور أحداثه في العصور الوسطى، موجة من السخرية في أوساط متابعيه على الشبكات الاجتماعية الاثنين بعدما ظهر في أحد المشاهد كوب قهوة من “ستاربكس” على المائدة أمام البطلة دينيريس تارغيريين.

وأشعل ذلك المشهد التعليقات الساخرة وأثار موجة من الانتقادات الموجهة إلى فريق العمل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب أحد مستخدمي “تويتر”، “كان لديهم +ستاربكس+ في وينترفل”، في إشارة إلى الموقع الذي تدور فيه أحداث المسلسل، فيما عبّر آخرون عن خيبتهم لحدوث هذا الخطأ الذي حصل بعد انتظار هذا الموسم سنتين.

ونشر مستخدم آخر شعار سلسلة “ستاربكس” مع تغيير الاسم إلى “وينترفل كوفي” ووضع رأس ذئب من المسلسل بدل الحورية.

وردت محطة “إتش بي أو” على هذه الحادثة عبر تغريدة على “تويتر” جاء فيها “إن وجود كوب القهوة بالحليب الذي ظهر في الحلقة كان خطأ”. وأضافت مازحة أن دينيريس التي تؤدي دورها الممثلة البريطانية إميليا كلارك، طلبت تناول كوب شاي بالأعشاب.

وقالت المنتجة التنفيذية بيرني كولفيلد لإذاعة “دبليو ان واي سي” إنها لم تصدق حصول هذا الخطأ وأضافت “نحن متأسفون! إذا كان هذا هو أسوأ شيء يجدونه، فنحن في حال جيدة”.

وانتهزت “ستاربكس” من جهتها هذه الزلّة للترويج لمنتجاتها، متطرقة إلى منتج جديد متخيّل مستوحى من أجواء المسلسل في بيان جاء فيه “تعجّبنا كيف لم تطلب (دينيريس) مشروب التنين”.-(ا ف ب)