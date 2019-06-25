كوتينيو يقيّم موسمه مع برشلونة

مدن – اعترف لاعب وسط المنتخب البرازيلي لكرة القدم فيليبي كوتينيو بأن موسمه مع فريقه برشلونة لم يكن في مستوى التطلعات، لكنه وعد بمضاعفة مجهوداته من أجل “التتويج مع السيليساو”، حيث يأمل في إحراز كوبا أميركا المقامة حالياً على أرضه.

وقال كوتينيو (27 عاماً) في مؤتمر صحفي: “صحيح أن موسمي لم يكن جيداً، ولم أقدم الأداء الذي كنت أريده. من الواضح أنني أريد دائما أن أقدم ما هو أفضل، وأن ذلك سيكون بمثابة درس بالنسبة لي”.

وتابع كوتينيو، الذي ترك ليفربول الإنكليزي في كانون الثاني 2018 للانتقال إلى صفوف برشلونة مقابل 160 مليون أورو، في ثالث أغلى صفقة انتقال في التاريخ: “يتعين علي المزيد من العمل الجدي، والتركيز أكثر على التتويج هنا مع المنتخب البرازيلي. وسواء كان موسما جيدا أم لا، فإنه لا يغير شيئا. لا تزال لدي الرغبة نفسها”.

وطرح عدد من الصحفيين أسئلة على كوتينيو، الذي سجل 5 أهداف فقط هذا الموسم في الدوري الاسباني، بخصوص رحيل محتمل عن النادي الكاتالوني، لكنه اكتفى بالقول أن “العديد من الأشياء التي تخرج في الصحافة ليست صحيحة”. -(وكالات)