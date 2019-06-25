آخر الأخبار الرياضةالرياضةكرة القدم

كوتينيو يقيّم موسمه مع برشلونة

منذ ساعة واحدة
كوتينيو

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

مدن – اعترف لاعب وسط المنتخب البرازيلي لكرة القدم فيليبي كوتينيو بأن موسمه مع فريقه برشلونة لم يكن في مستوى التطلعات، لكنه وعد بمضاعفة مجهوداته من أجل “التتويج مع السيليساو”، حيث يأمل في إحراز كوبا أميركا المقامة حالياً على أرضه.

وقال كوتينيو (27 عاماً) في مؤتمر صحفي: “صحيح أن موسمي لم يكن جيداً، ولم أقدم الأداء الذي كنت أريده. من الواضح أنني أريد دائما أن أقدم ما هو أفضل، وأن ذلك سيكون بمثابة درس بالنسبة لي”.

وتابع كوتينيو، الذي ترك ليفربول الإنكليزي في كانون الثاني 2018 للانتقال إلى صفوف برشلونة مقابل 160 مليون أورو، في ثالث أغلى صفقة انتقال في التاريخ: “يتعين علي المزيد من العمل الجدي، والتركيز أكثر على التتويج هنا مع المنتخب البرازيلي. وسواء كان موسما جيدا أم لا، فإنه لا يغير شيئا. لا تزال لدي الرغبة نفسها”.

وطرح عدد من الصحفيين أسئلة على كوتينيو، الذي سجل 5 أهداف فقط هذا الموسم في الدوري الاسباني، بخصوص رحيل محتمل عن النادي الكاتالوني، لكنه اكتفى بالقول أن “العديد من الأشياء التي تخرج في الصحافة ليست صحيحة”. -(وكالات) 

مقالات ذات صلة

اغيري : منتخب مصر لا يعتمد كلياً على صلاح !

منذ دقيقة واحدة
منتخب كرة الشباب

منتخب كرة الشباب يلاقي الوحدات وديا الخميس

منذ 19 دقيقة

دربي كاونتي يمنح تشيلسي الضوء الاخضر للتفاوض مع لامبارد

منذ 22 دقيقة

نادال ينتقد معيار اختيار المصنفين الاوائل ببطولة ويمبلدون

منذ 35 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock