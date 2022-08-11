كورال جامعة العقبة للتكنولوجيا يشارك في فعاليات مهرجان جرش ٣٦

احمد الرواشدة

العقبة – شارك كورال جامعة العقبة للتكنولوجيا في مهرجان جرش ٣٦، وجاءت هذه المشاركة ضمن فعاليات الساحة الرئيسية.

و قدّم الكورال وصلة فنية من الأغاني الوطنية و التراث ￼￼الأردني لاقت إستحسان وإعجاب الحضور.

وأشارت مديرة النشاط الفني في عمادة شؤون الطلبة الدكتورة رولينا بدوي أن كورال الجامعة جاء تأسيسه بتوجيهات من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد سند أبو درويش الذي أوعز بتسهيل كافة الاجراءات لإنطلاقة الكورال ليكون بمثابة ممثل عن الجامعة في مختلف الفعاليات الوطنية و المحلية، الأمر الذي سيكون له دور في تنمية مهارات الطلبة الفنية وتطويرها.

وفي نهاية الفعالية تسلّمت بدوي الدرع التكريمي لمهرجان جرش من قبل ادارة المهرجان نيابة عن جامعة العقبة للتكنولوجيا.