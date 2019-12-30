مدريد – قال البلجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، إن رحيل الكوستاريكي كيلور نافاس إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي لم يغير شيئا بالنسبة له في صفوف الميرينغي، لكنه فقط قلل اللغط الدائر خارج غرفة خلع الملابس.

وفي مقابلة مع صحيفة (ماركا) الرياضية، أوضح كورتوا صاحب الـ27 عاما: “نافاس كان زميلا تربطني به معاملة جيدة في ريال مدريد”.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان رحيل الحارس الكوستاريكي قد جعل الأجواء أفضل لكورتوا في الريال، قال البلجيكي إن رحيل نافاس “لم يساعدني”.

وتابع: “أعتقد فقط أنه لم يعد هناك لغط في الخارج، لأن من الداخل كنا حارسين نتدرب بشكل جيد ونتنافس، كما هو الحال الآن مع أريولا الذي يعتبر حارس مرمى رائع” واستطرد: “بالتالي فإن الأمر بالنسبة لي، يوما بعد يوم، لم يتغير. لكن يبدو أن الجدل في الخارج بات أقل”

وحول أقرب صديق له في صفوف الميرنجي، قال أفضل حارس مرمى في مونديال روسيا لعام 2018: “أقضى الكثير من الوقت مع الأكثر شبابا مثل فيديريكو فالفيردي وإبراهيم دياز، كما أنني أتحدث كثيرا مع كاسيميرو وأيضا مع إيسكو وهازارد، هم الأشخاص الذين أتشاطر معظم الوقت معهم”.

وتمنى الحارس البلجيكي أن يحصد ريال مدريد العديد من الألقاب في العام الجديد، قائلا: “لدي شغف كبير من أجل صنع تاريخ في ريال مدريد”. (إفي)