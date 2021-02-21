كورتوا: لقب الليغا لن يحسم قبل أيار

مدريد – قال البلجيكي تيبو كوتروا حارس مرمى ريال مدريد إن لقب الليغا “لن يحسم قبل آيار (مايو) ” المقبل مع ختام البطولة وذلك عقب الفوز على بلد الوليد في الجولة الـ24 من الدوري الإسباني وهزيمة المتصدر أتلتيكو مدريد في نفس الجولة على يد ليفانتي بهدفين دون رد .

وصرح كورتوا في تصريحات لمحطة (موفيستار) عقب المباراة التي أقيمت مساء السبت وانتهت بفوز الريال بهدف دون رد “نعرف أن مباراة اليوم كانت مهمة للضغط على الأتلتي. فكنا نعرف انه خسر وسنواجهم قريبا. قبل شهرين عندما كان الأمر يبدو مستحيلا قلت إنه علينا أن نقوم بواجبنا وأن نحصد النقاط لأن لقب الليجا لن يحسم قبل أيار (مايو)”.

وتابع “علينا أن نواصل الضغط لان انتصار اليوم كان مهما للغاية”.

وعن كثرة الإصابات التي يعاني منها الريال قال كورتوا “علينا دوما أن نحاول تقديم أقصى ما لدينا واللاعبون المتاحون يجب أن يحاولوا مواصلة الفوز حتى ننافس على لقب الليجا ودوري أبطال أوروبا”.

وأضاف “وضعنا جيد ونجتهد..الأمر لم يكن جيدا للغاية امام بلد الوليد ولكن الأهم أننا حصدنا النقاط الثلاث وعلينا المضي قدما”.

وبفوزه على بلد الوليد وخسارة أتلتيكو بات الريال حامل اللقب يحتل وصافة الليجا مبتعدا بثلاث نقاط عن الأتلتي المتصدر. – (إفي)