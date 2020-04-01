“كورونا” أم “الحساسية الموسمية”؟.. عوارض باتت تربك الأفراد

ديمة محبوبة

عمان – مع انتشار الوباء العالمي “كورونا”، اختلط الأمر لدى العديد من الأفراد بين العوارض الصحية للإصابة به، وأمراض الانفلونزا والحساسية الموسمية، فبات المرء يلتفت ويركز انتباهه للآخر بمجرد عطسه أو تكراره السعال، سواء كان متجها لإحدى البقالات في الحي، أو عند التوجه للعمل “لمن يمتلكون التصاريح”، وكذلك الحال داخل جلسات الأسرة.

هناك من يصاب بالزكام أو التحسس من الغبار أو رائحة ما، ولكن أول ما يخطر ببال الجميع “كورونا”، فيبادرون بالسؤال، وعلامات الرهبة والخوف على ملامحهم.

وفي الوقت ذاته، نعلم جميعا أن الربيع هو فصل تفتح الأزهار، ولقاح الأشجار، ويعاني الكثير من الأشخاص من الحساسية الموسمية، التي لم تكن مقلقة يوما ما لأي فرد من الأفراد، إلا من الشخص ذاته، لما يتحمله من تعب وإرهاق وضيق في التنفس، وصداع، وخصوصا الجيوب الأنفية.

لكن اليوم، وبمجرد أن يصاب الفرد بأعراض الحساسية، يبدو الأمر غريبا على الشخص نفسه والمحيطين به، وذلك بعد ظهور فيروس كورونا والخوف منه، والذي وصفته منظمة الصحة العالمية بـ”جائحة عالمية”، فبات الخوف والقلق والاختلاط بين الإصابة بهذا الفيروس وغيره من الأمراض الأخرى سائدة لدى العديدين.

استشاري الأمراض الصدرية والتحسس د. عبد الرحمن العناني، يؤكد لـ”الغد” أن ملايين الناس في العالم يصابون بـ”الحساسية الموسمية”، التي تسبب أعراضا في الأنف والجهاز التنفسي، وهي مزعجة كثيرا، مثل العطاس وسيلان الأنف وحكة في الحلق، مع ضيق التنفس، والصفير في القصبات الهوائية، وأحيانا ارتفاع بسيط في درجات الحرارة.

ويلفت العناني إلى أن هذه الأعراض متشابهة لحد كبير مع أعراض فيروس “كورونا”، الذي يسبب هلعا وذعرا لدى الغالبية.

ويضيف أن ما يزيد من صعوبة الأمر هو عدم القدرة على الذهاب إلى العيادات للتأكد من التشخيص المرضي، ولذلك فإن على المريض أن يقرر بنفسه أن يأخذ علاجات الحساسية أو الذهاب للفحص من مرض “كورونا”.

هنا يبين العناني أن الشخص يجب أن يفكر بشكل أعمق بعيدا عن الوسوسة والهلع من المرض، وذلك من خلال التفكير بالأعراض، وأنها ذاتها طبق الأصل لما حصل في السنوات السابقة، أم لا، لكن إذا كان الشخص قد خالط أحدا من مرضى كورونا، فعليه الفحص فورا، أما إذا ظهرت الأعراض بعد الخروج للحديقة أو إلى مزرعة ما، فإن الأعراض غالبا تكون حساسية موسمية.

ويلفت العناني إلى أن سيلان الأنف، إذا كان منذ اللحظة الأولى للمرض وبدون حرارة، يكون السبب هو التحسس، كذلك فإن السعال القوي مؤشر على أنها أعراض تحسسية وليست “كورونا”، أما الحرارة والمقصود هنا ارتفاع درجات حرارة الجسم، فيؤكد عناني أن ارتفاع الحرارة المستمر، خصوصا تلك التي لا تستجيب للعلاج يمكن أن تكون مؤشرا قويا على مرض “كورونا”، وعلى المريض إجراء الفحوصات فورا.

وعن ضيق التنفس، فهذا العرض مهما كان سببه على الحالتين تحسس موسمي أو كورونا، فهو بحاجة إلى طلب العلاج، وضيق النفس الناتج عن تحسس القصبات الهوائية يكون مصحوبا بصفير في الصدر، خصوصا عند النوم أو عند التعرض للمهيجات مثل الدخان والغبائر والمنظفات المنزلية، فالصفير في الصدر ليس من أعراض “كورونا”. ويؤكد عناني أن شعور الفرد بالإرهاق وألم في العضلات غالبا مؤشر على مرض “كورونا”، خصوصا اذا استمرت هذه الأعراض.

ويقول، إن مرضى الحساسية الموسمية متعايشون مع هذا المرض، لما يصيبهم بكثرة ولفترات معروفة، لذا يكررون العلاجات التي تم وصفها في السنوات السابقة، فإذا لم تكن هناك استجابة عليهم استشارة الطبيب.

وينصح الدكتور العناني بأنه حتى مرضى الحساسية عليهم التقيد وبشكل أكبر بعدم المصافحة أو التقبيل، ولا يعني أن مريض الحساسية هو أكثر عرضة للعدوى بمرض “كورونا”، لكن الأزمة والحساسية الموسمية ما هما إلا مرض تنفسي ويسبب ضيقا في التنفس، وفيروس “كورونا” يتمركز في الرئتين، ما يعني أن الإصابة ستكون صعبة وقوتها أشد.

ويشدد على أن الجميع مطالبون باتباع طرق الوقاية بدقة كما توصي وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وينصح مرضى التحسس باستخدام أدويتهم، كما أن بخاخات الكورتيزون لا تؤدي إلى نقص المناعة.