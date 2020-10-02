كورونا.. إصابة ترامب تدعم الذهب وتضرب النفط

عواصم – انخفضت أسعار النفط أربعة بالمائة أمس، في حين استمر الذهب بالارتفاع مقتربا من تحقيق أفضل أداء أسبوعي في نحو شهرين إذ أقبل المستثمرون على شراء أصول الملاذ الآمن بعد أن أُصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بكوفيد 19.

ونزل خام برنت بفعل نبأ إصابة ترامب وتراجع 1.67 سنت أو ما يعادل 4.1 بالمائة إلى 39.26 دولار للبرميل. كما تراجع الخام الأميركي 1.62 دولار أو ما يعادل 4.2 بالمائة إلى 37.10 دولار.

واتجه الخام الأميركي وخام برنت صوب الانخفاض بنحو ثمانية بالمائة وستة بالمائة على الترتيب هذا الأسبوع، في هبوط للأسبوع الثاني على التوالي.

وفي تغريدة، كتب ترامب أن التحاليل أثبتت أنه والسيدة الأولى ميلانيا ترامب أصيبا بكوفيد 19، مما أدى إلى عمليات بيع في أسواق الأسهم الأميركية والأوروبية.

وكان النفط بالفعل منخفضا بعد أن أخفقت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي والبيت الأبيض في التوصل إلى اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن تحفيز أميركي، مما يُضاف إلى المخاوف بشأن تدهور الطلب بدون تقديم المزيد من الدعم للاقتصاد.

وأظهر مسح لرويترز أن إمدادات الخام من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ارتفعت في سبتمبر أيلول 160 ألف برميل يوميا مقارنة معها قبل شهر.

والزيادة في الأساس نتيجة ارتفاع الإمدادات من ليبيا وإيران، والدولتان العضوتان في أوبك معفيتان من اتفاق لكبح الإنتاج بين أوبك وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يعرف باسم مجموعة أوبك.

وارتفعت حالات الإصابة الجديدة بكوفيد 19 في أنحاء العالم إلى ما يزيد عن 34 مليونا، ما يزيد نحو مليوني حالة عن نهاية الأسبوع الماضي بحسب إحصاء لرويترز.

وقال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا إن نبأ إصابة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفيروس كورونا له تأثير كبير على الأسواق المالية.

وأضاف الوزير خلال تصريحات للصحفيين أنه يأمل أن يتعافى ترامب سريعا.

من جهته، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمائة إلى 1915.34 دولار للأوقية (الأونصة)، ليمحو خسائر تكبدها في المعاملات المبكرة في آسيا. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمائة إلى 1922.20 دولار.

وربح المعدن الأصفر 2.9 بالمائة منذ بداية الأسبوع، ويمضي قدما صوب تحقيق أكبر ارتفاع بالنسبة المئوية منذ الأسبوع المنتهي في السابع من آب (اغسطس).

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا “تشخيص إصابة ترامب بكوفيد 19 تسبب في ارتفاع فوري كبير لأسعار الذهب إذ يتدافع المستثمرون إلى مراكز الملاذ (الآمن)”.

وأضاف “أعتقد أن العزوف عن المخاطرة سيظل مرتفعا… بناء على كيفية تطور الموقف في نهاية الأسبوع، لا سيما إذا ما ثبتت إصابة المزيد من كبار قيادات الحكومة الأمريكية بالفيروس، قد يتأهب الذهب لموجة ارتفاع ممتدة”.

وانخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية اثنين بالمئة بفعل نبأ إثبات التحاليل إصابة ترامب وزوجته ميلانيا بكوفيد 19 ودخولهما في حجر صحي قبل أسابيع من الانتخابات.

وقال ستيفن إينس رئيس استراتيجيات السوق لدى أكسي كورب “هذا النبأ يجب أن يدعم الذهب لأننا سنرى على الأرجح تحفيزا في وقت قريب. يتعين على الناس تملك الذهب في هذه الحالة”.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، ربحت الفضة 0.7 بالمائة إلى 24.07 دولار للأوقية وارتفعت ما يزيد عن خمسة بالمائة منذ بداية الأسبوع.

وتراجع البلاتين 0.2 بالمائة إلى 894.82 دولار ونزل البلاديوم 0.1 بالمائة إلى 2311.95 دولار.

وهوت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت أمس بعد إصابة ترامب قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية، فيما تضررت المعنويات أيضا جراء تحفيز مالي بعيد المنال وتباطؤ في التعافي الاقتصادي المحلي.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 280.51 نقطة أو ما يعادل 1.01 بالمائة إلى 27536.39 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 41.86 نقطة أو ما يعادل 1.24 بالمائة إلى 33389.94 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 243.98 نقطة أو ما يعادل 2.15 بالمائة إلى 11082.53 نقطة.-(وكالات)