كورونا.. استشاري أوبئة يؤكد: الأيام المقبلة خطيرة ومصيرية والتهاون يسبب الهلاك- فيديو

حمزة دعنا

عمان – حذر عضو اللجنة الخاصة بمتابعة ملف فيروس كورونا واستشاري الأوبئة الدكتور بسام الحجاوي من خروج المواطنين من منازلهم خلال فترة الأيام العشرة المقبلة.

ووصف حجاوي لـ”الغد” المرحلة المقبلة بالمصيرية، وهي فترة الحضانة لضمان عدم انتقال العدوى بين أفراد المجتمع، مشيرا لعدم وجود وسيلة لحماية المجتمع سوى الالتزام بالبيوت.

وحذر الحجاوي المواطنين من الأيام المقبلة لأنها فترة “عصيبة”، وأمامنا خياران اما مواجهة الفيروس ودحضه من خلال الالتزام بالتعليمات واما انتشاره لا قدر الله.

وأشار إلى أن الفيروس ثقيل الظل وباستطاعته دخول جميع المنازل التي لا تلتزم بالتعليمات، والفئة المعرضة للخطر هم كبار السن والحوامل والأطفال، مؤكدا على ضرورة عدم خروجهم من المنازل مهما دعت الحاجة.

وشدد على ضرورة الانتباه من وجود إصابات بلا أعراض هي مكمن الخطر بحسب الحجاوي، وهو حامل الفيروس ويقوم بنقله للمجتمع دون العلم بذلك، لذا يجب عدم المخالطة تحت أي ظرف.

و”إن أي ثغرة من قبل بعض الأشخاص ستهدد عائلته والمجتمع بأكمل وسيؤدي إلى الهلاك”، بهذه الكلمات حذر الحجاوي من يتهاون في التعامل مع الفيروس.

وحول تقوية جهاز المناعة قال الحجاوي: يجب النوم لساعات طويلة والحصول على الأغذية السليمة لرفع قدرة الجهاز المناعي، مطالبا المجتمع بان يكونوا ككتلة واحدة لحماية الوطن والمجتمع من خلال اتباع التعليمات الرسمية.

وتشكل الإشاعات والصور المفبركة والتسجيلات المزورة على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب هي أساس القلق وإثارة الهلع لدى المواطنين لذلك يجب علينا التحذير منه وعدم الالتفات له على حد قول الحجاوي