“كورونا الأردن”.. الحياة تقترب من طبيعتها

عمان- الغد- تبدأ ملاح الحياة الطبيعية بالعودة إلى شوارع وأسواق المملكة غدا الأربعاء بعد السّماح للمواطنين باستخدام مركباتهم الخاصّة، بين الثامنة صباحاً والسادسة مساءً داخل حدود المحافظة فقط.

وسيتم تنظيم استخدام المركبات وفقاً لأرقامها الفرديّة والزوجيّة، حيث يسمح غدا باستخدام المركبات ذات الأرقام الفرديّة (بحسب الرقم الأخير في لوحة السيارة وليس الترميز)، وعلى ألا يزيد عدد الموجودين في المركبة على شخصين.

وبين وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة خلال إيجاز صحفي أمس أنّ حملة تصاريح المرور، يسمح لهم باستخدام مركباتهم كالمعتاد، وبحسب نوع التصريح الممنوح لهم، بغضّ الطرف عن أرقام مركباتهم، لافتاً إلى أنّ التنقّل بين المحافظات متاح للأشخاص المصرّح لهم فقط.

وأعلنت الحكومة أمس عن فتح قطاعات المدققين الماليين والاستشارات الضريبية والمحاسبية والمدراء الماليين وصالونات الحلاقة للرجال والنساء والدراي كلين وتصليح الساعات والأحذية والإكسسوارات ومستحضرات التجميل.

وحول الدعم المخصّص لعمّال المياومة، كشف العضايلة أن صندوق المعونة الوطنيّة قدّم مساعدات نقديّة مباشرة لـ68 ألفاً و464 أسرة، وقد بلغت القيمة الإجماليّة للمبالغ التي وزعت 8 ملايين و790 ألف دينار.

من جهته، أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد أمس، وتسجيل 5 حالات شفاء، ليبقى 95 مصاباً تحت العلاج في المستشفيات، موضحا أن واحدة من الإصابتين، لسائق قادم من الخارج في منطقة حدود العمري، والثانية لطفل مخالط لأمّه المصابة في مستشفى الأمير حمزة.

وأشار جابر إلى أنه أجري أكثر من 2800 فحص كورونا لمواطنين أمس، كاشفاً أن الفحوصات بالفترة المقبلة ستصل لضعف العدد المسجل يومياً.