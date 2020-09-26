كورونا الأردن: رقم قياسي بأربع وفيات و850 إصابة

عمان – الغد – سجل الأردن اليوم 4 وفيات و850 إصابة منها 830 محلية بفيروس كورونا، بحسب إيجاز صحفي صادر اليوم السبت عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وتوزعت الحالات المحلية على النحو التالي:

✓ (435) في محافظة العاصمة عمّان.

✓ (132) في محافظة البلقاء.

✓ (164) في محافظة الزرقاء.

✓ (60) في محافظة إربد، (10) منها في لواء الرمثا.

✓ (21) في محافظة معان، (4) منها في لواء البترا.

✓ (11) في محافظة عجلون.

✓ (4) في محافظة الكرك.

✓ (2) في محافظة المفرق.

✓ حالة واحدة في محافظة العقبة.

– (20) حالة خارجيّة، بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر.

وبحسب الإيجاز، ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (8061) حالة، فيما ارتفع اجمالي حالات الوفاة، إلى (43) حالة.

إلى ذلك، سُجّلت (96) حالة شفاء اليوم، (17) في مستشفى الأمير حمزة، و(68) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(7) في مستشفى الملكة علياء، و(4) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة، وفق الإيجاز الذي جاء فيه أنه تمّ إجراء (13488) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1155513) فحصاً.