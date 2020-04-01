كورونا الأردن.. سبتان حاسمان ودراسة السماح بعودة مواطنين من الخارج

محمود الطراونة

عمان – قال خبير وبائيات طبي إن السبت المقبل سيكون المؤشر الأول على انخفاض معدل الحالات بكورونا في المملكة فيما يكون السبت الذي يليه المؤشر النهائي على انحسارها حيث ستبدأ ملامح مؤشر الحالات بالاتضاح بشكل كبير.

وأشار في حديث لـ ” الغد” ان عدد الفحوصات التي اجراها الجهاز الطبي الأردني غير كاف لكشف المزيد من الحالات التي قد تواجه اعراضا فيما إجراءات الرصد غير كافية .

واعتبر الخبير الذي رفض الكشف عن اسمه ، انه كلما قلت الفحوصات لكورونا تبعد المسافة للوصول الى الحالة الصفرية وهي ان تسجل عدد الحالات طيلة فترة حضانة المرض بحيث يكون مدة 14 يوما مجموع الحالات صفر اذ انه ليس هناك اتفاق عالمي لفترة الحضانة .

واعتبر ان الإجراءات التي نفذتها الحكومة الأردنية بمجملها جيدة ونجحت بمهمتها ولكن الضمانة بعدم وجود الفايروس ليست واضحة وفيها ضبابية.

وأوضح ان خلو الأردن بالكامل لا يعني ان الأردن بمأمن من الفايروس خاصة وان ثلثي الكرة الأرضية تعاني من الفايروس لافتا الى مخاوف تكرار السيناريو الصيني بعد وصوله للمرحلة الصفرية فقد عادت الحالات من جديد والوفيات كذلك.

وبين الخبير الطبي ان الصين تعدت المرحلة الأولى ولكن لا ضمانات من دخولها جولة ثانية من المرض الا بانحسار المرض في الدول المجاورة لها والتي تتعامل معها بشكل عام ، معتبرا ان مساعدة الصين للدول المجاورة والتي ترتبط معها في علاقات اقتصادية هو لمصلحتها .

وأشار الخبير الى ان التباعد الاجتماعي لن يستمر طويلا اذ انك لا يمكن ان تبقي السكان لشهور في الحجر الصحي متوقعا ان تستمر تأثيرات كورونا على الدول حتى نهاية العام الحالي والاشهر الثلاثة من العام المقبل.

وشدد على تجربة الأردن في موضوع شلل الأطفال والحصبة معتبرا ان الأردن الذي يخلو منذ العام 1996 من شلل الاطفال لم يستطع اعلان خلوه لان الدول المحيطة به والمجاورة له تتواجد فيها حالات وظهر تأثير ذلك خلال الازمة السورية التي اضطر الأردن حينها إعادة تطعيم الأطفال الأردنيين ضد شلل الأطفال والحصبة علما انه شكلا خال منهما.

ولفت الى ان الانفراج التدريجي لا يعني توقف الازمة وتأثيراتها حيث ستسن الحكومات التباعد الاجتماعي وعدم الملامسة وتغيير الأنماط السلوكية في المجتمعات إضافة الى العودة التدريجية للاعمال رغم خلو المملكة من الفايروس.

وتابع : المصانع لن تشتغل بكامل طاقتها حتى تتعافى الأوضاع تدريجيا وستعتاد المجتمعات على عدم المصافحة والتباعد بين الأشخاص والدور بمسافات منظمة ليكون نهجا مجتمعيا.

وعلى الصعيد المحلي في الوقت الذي ازدادت شدة المطالبات للحكومة بالسماح للمواطنين الأردنيين المقيمين في الخارج بالدخول الى المملكة كشفت مصادر مطلعة عن دراسة حكومية لهذا الامر شريطة التزام القادمين الأردنيين بالحجر الصحي الالزامي مدة 14 يوما في لـ” الغد ” ان اللجنة ستدرس هذا الموضوع في اجتماع تعقده إضافة الى مناقشة السماح بتقديم المطاعيم للأطفال ضمن ضوابط والتدرج للحالات التي لا يمكن معها الا ان يحصل الأطفال على المطعوم .

وأشار عضو اللجنة الذي رفض الكشف عن اسمه ان اللجنة اذا ما وافقت في توصيتها سيكون وفق شروط حجر صحي الزامي ووجود امني ملزم قبيل البت في السماح باحضار الأردنيين من الخارج وعلى دفعات وليس باعداد كبيرة تفوق حاجز الخمسة الاف شخص.

ويؤكد مصدر طبي مطلع بالقول ، حسنا فعلت الحكومة انها أعلنت قراراتها المرتقبة قبل أكثر من 48 ساعة خاصة المتعلق بعطلة يوم الجمعة وإعادة حظر التجوال الكامل من مساء الخميس حتى صباح السبت المقبل.

وبعيدا عن المبررات التي ساقتها الحكومة الا ان الهدف بسياقه العام نبيل ويهدف الى حماية الناس من تفشي وباء كورونا بين صفوفهم والسماح لفرق التقصي الوبائي استكمال اعمالها بيسر ولمزيد من الحيطة والحذر وتحقيق التباعد الاجتماعي بين افراد المجتمع.

ووفقا لعضو لجنة الأوبئة الدكتور بسام الحجاوي فأن انحسار الحالات مؤشر جيد إذا ما استمر ،لافتا الى ان المنحنى الوبائي يشير الى ان ذروة الحالات كانت بالارتفاع الى 40 حالة قبل نحو أسبوع بحيث تقاس أكبر حالات واقلها حالة واحدة ، وبالتالي يكون المتوسط 20 حالة .

وأشار الى ان معيار زيادة عدد الفحوصات مؤشر جيد أيضا لوقف تمددها حيث اجرت وزارة الصحة 1200 فحصا في يوم واحد وهو يوم أمس ولديها القدرة على اجراء بين 20 الى 30 ألف فحص في مقبل الأيام.

ويؤكد الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات، ان المخالطين للمصابين في اربد ووادي موسى جميعها كانت سالبة.

عبيدات أوضح ، ان اللجنة ستعيد فحصهم مرة أخرى، لكون المرض قد يكون لديهم ويمر بفترة الحضانة، لذلك لم تظهر عليهم أعراض، حيث ستقوم فرق الاستقصاء الوبائي بإعادة فحصهم مخبرياً للتأكد من سلامتهم

وأشار الى ان اغلاق جميع المحال التجارية ليوم الجمعة يساهم في زيادة التباعد الاجتماعي الذي يهدف الى تقليل الاختلاط وبالتالي منع انتشار وباء كورونا قدر الامكان، مؤكدا ان فرض حظر شامل في أيام أخرى يعتمد على زيادة عدد الاصابات بكورونا من عدمه.

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