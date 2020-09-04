كورونا الأردن .. عبيدات: نحن على مفترق طرق وقد نصل إلى مرحلة الانتشار المجتمعي (فيديو)

قال الناطق باسم اللجنة الوطنية للاوبئة الدكتور نذير عبيدات، إن الأردن على مفترق طرق حيث لم يتعد المرحلة الثالثة بسرعة انتشار المرض، موضحا أن المرحلة الرابعة هي الانتشار المجتمعي للوباء وفي حال ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بشكل متزايد خلال اربعة او خمسة ايام قد نصل الى المرحلة الرابعة.

وأضاف عبيدات خلال استضافته في برنامج يسعد صباحك الذي بثه التلفزيون الأردني اليوم أن الأردن حاليا في المرحلة الثالثة وهي مرحلة البؤر، وفي هذه المرحلة نشهد ارتفاعا في عدد اصابات كورونا عن الحد الذي اعتدنا عليه قبل نحو اسبوعين، موضحا ان هذه البؤر مسيطر عليها حيث نعرف المخالطين ونتتبعهم ونفحصهم، لكن اذا ازدادت البؤر وتضاعفت الحالات لايام متتابعة نكون قد دخلنا في مرحلة الانتشار المجتمعي.

وأكد عبيدات حتى في حال الوصول الى المرحلة الرابعة في الأردن سيبقى العمل مستمرا وصولا الى خفض عدد الاصابات واعادتها الى التناقص لحد تستطيع مؤسساتنا الصحية التعامل معه بما لا يشكل تحد لها.