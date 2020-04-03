كورونا الأردن.. مواطنون للحكومة: “سكروا الباب وخذوا المفتاح!”

غادة الشيخ

عمان- وصلت مطالبات أردنيين منذ يوم أمس، الحكومة لتمديد فترة حظر التجول حد الإلحاح، خصوصاً بعد تصريحات الحكومة الأخيرة والتي كشفت عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، فضلًا عن التخوفات من نتائج فحوصات مواطنين في الرمثا خالطوا الطبيب المصاب.

وتصدر وسم “هاشتاغ” (#حظر_التجول_الكامل)، على موقع “تويتر” وما يزال يحتل الصدارة حتى اللحظة، حيث انهالت تغريدات أردنيين بدعوتهم الحكومة بأن تمدد فترة حظر التجول، تخوفاً من تبعات لا يحمد عقباها في حال تم تعليق الحظر.

ومالت كفة المؤيدين لتمديد فترة حظر التجول على المعارضين على هذا المقترح، في إجابات على استطلاع نشرته مندوبة “الغد” على “تويتر” حول ما “إذا كان الأردنيون مع أو ضد تمديد فترة حظر التجول؟” مع ذكر أسباب ذلك.

باسم الحاج قاسم ووفق رده على الاستطلاع: “سرعة انتشار الفيروس، تجبرنا على تمديد الحظر، عدم وجود فحوصات كافية تجبرنا على حظر التجول، والقدرة الاستيعابية في المستشفيات كذلك، وعدم وجود مطعوم للفيروس خطورة الفيروس على من هم فوق ال 60 سنة تجبرنا على حظر التجول”.

“نعم حظر وبشدة” بحسب المغردة دكتورة دينا السعدي، في ردها على الاستطلاع وتضيف: ” وخاصة بعد ما رأيته من استهتار عند البعض للأسف الموضوع يؤخذ بتسلية من قبل البعض كما ذكرت واعتبار للأسف في ظل! الحظر هو الوقاية وهو العلاج لهذا الوباء وانحساره يعني اقعد بالبيت ! للأسف في ظل هذه الأزمة احبطت كثيراً من تصرفات فئة تعتبر واعية ومسؤولة!” وختمت”: “خذلتمونا”.

وقال خليل الصياط: “صدقا، أنا مع الحكومة تسكر الباب وتاخذ المفتاح معها”، فيما ردت سيمة وائل بـ: “طبعا مع تمديد حظر التجول إلى أن يزول الوباء، وتتطهر الأردن منه لن نجازف بعودة الحياة إلى طبيعتها إلا بعد التأكد من خلو المملكة من الفيروس مع التشديد على أن تبقى الحدود مغلقة حتى يشفى آخر مريض في العالم”.

وعلق المغرد كاظم الأمين على الاستطلاع: “أنا مع حظر تجول كامل لمدة ١٤ يوماً أو لـ ٢٠ يوماً بدون خروج من المنزل، أتوقع إنه عدد كبير من الناس مونت أغراض لبعد رمضان مش بس لـ 14 يوماً”.

وأضاف: “لأنه الوضع مش مزح وزي ما حكى معالي سعد جابر نقعد في البيت ١٤ يوماً المرض بنشف وبموت والتباعد الإجتماعي لحاله ما بكفي” ! ٢٠ يوم حظر ولا نضل شهور”.

وأيد هشام الحيصة تمديد مدة حظر التجول وعلق: “اذا احتاج الأمر نعم لسببين الأول: إذا عاد الموظفون للعمل وأصبح هناك حالات إصابة فإن العمل لن يستمر بسبب عدم قدرة الموظفين على العمل، ثانيا القطاع الصحي لن يتحمل الأعداد الكبيرة للمصابين”.

وبحسب المغرد الدكتور غيث الرواشدة: “للإجابة على هذا السؤال يجب الإجابة على عدة أسئلة منها: هل يستطيع قطاعنا الصحي تحمل تكلفة فك الحظر وتزايد المصابين بالمئات؟ بالطبع لا، وهل يعول على وعي أفراد المجتمع على التباعد؟ بالطبع لا”.

بيد أن اعترض الخبير في الطاقة رائد الأعرج وفق ما جاء في رده على الاستطلاع فكرة تمديد فترة حظر التجول، وبرر ذلك بقوله: “أضرار التمديد أكثر من حسناته، مع إبقاء التعليمات الصحية وزيادة الوعي بين الناس الموضوع مش فزعة وهكذا يقول علماء الأوبئة”.

وفي استطلاع لمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية قبل أيام كشفت النتائج أن 66% من المواطنين يشعرون بالقلق والخوف، بدرجة كبيرة ومتوسطة من فيروس كورونا، فيما لا يشعر بالقلق والخوف من الفيروس (24%) من المواطنين.

وأفاد الاستطلاع أن “(35%) من المواطنين يشعرون بالاطمئنان والراحة نتيجة عدم إرسال أولادهم إلى المدارس والجامعات في ظل انتشار فيروس كورونا، فيما يشعر بالحزن والإحباط والضيق والقلق (28%) منهم”.

وكشف استطلاع سابق للمركز الأسبوع الماضي، أن (83%) من الأردنيين يعتقدون أن فيروس كورونا غير عادي وخطير ومضر، وفقط (14%) يعتقدون بخطورته.

حيث أشار إلى أن غالبية الأردنيين بنسبة (62%) مع الحظر الجزئي وليس الحظر الشامل للتجول، فيما عبر أكثر من نصف الأردنيين عن قلقهم من انتشار الفيروس وزيادة اعداد المصابين او الإصابة بالعدوى.

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