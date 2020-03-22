إحصائية كورونا.. الإصابات تتخطى الـ300 ألف.. و13000 وفاة حول العالم

تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم، 300 ألف إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 13 ألف حالة. ويأتي ذلك فيما وصل عدد حالات الشفاء إلى نحو 95 ألفا.

إيطاليا

تخطّت حصيلة الوفيات خمسة آلاف شخص، 800 منهم قضوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية في حصيلة يومية غير مسبوقة في البلاد، علماً أن أول وفاة بالفيروس على الأراضي الإيطالية سجّلت قبل شهر، وفق تقرير (سكاي نيوز).

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ليل السبت الأحد وقف “كلّ الأنشطة الإنتاجيّة” التي لا تُعتبر ضروريّة بالنسبة إلى تأمين السلع الأساسيّة للسكّان.

وقال الكرملين: إن روسيا سترسل اختصاصيين وتجهيزات إلى إيطاليا؛ لمساعدتها في التصدي لـ (كورونا).

إسبانيا

قالت: إنها ستفعل كل ما هو لازم لمكافحة جائحة (كورونا) وحذرت من أن”الأسوأ لم يأت بعد”، وذلك بعد تجاوز عدد حالات الوفاة في البلاد 1300 حالة، ووصول عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى ما يقرب من 25 ألف حالة.

ألمانيا

تعتزم حكومة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، المصادقة الاثنين على خطة مساعدة اقتصادية غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، متخلية من أجل ذلك عن قواعدها المالية الصارمة، وذلك في إطار مواجهة آثار الفيروس.

فرنسا

صادقت المفوضية الأوروبية على الخطة الفرنسية التي تؤمن قروضاً مصرفية للشركات المتضررة من فيروس (كورونا) المستجد وتصل قيمتها الإجمالية إلى 300 مليار يورو.

الهند

أعلنت الهند فرض حظر التجول لمدة 14 ساعة اليوم الأحد، من أجل الحد من فيروس (كورونا) الذي ينتشربشكل سريع في البلاد، حيث تم حتى الآن تسجيل 315 حالة إصابة بالمرض.

إيران

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، أنّ تصدي الحكومة لتفشي وباء (كورونا) المستجد سيؤدي إلى تغييرات مهمة في غضون 15 يوماً، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات الرسمية إلى 1556.

أمريكا

في الولايات المتحدة، طلبت السلطات في كاليفورنيا ونيويورك ونيوجيرسي وإلينوي من سكانها ملازمة منازلهم؛ لمحاولة الحد من تفشي فيروس (كورونا)، كما قرّرت إغلاق متاجر السلع غير الأساسية مساء، فيما اكتفت ولايات أخرى بالطلب من سكانها تجنّب التجّمعات.

لبنان

أعلنت الحكومة اللبنانية، تكليف القوى الأمنية كافة بالتشدّد في تنفيذ خطط صارمة لمنع الناس من الخروج من منازلهم، في حلقة جديدة من الإجراءات المتخذة للحدّ من انتشار الفيروس.

تونس

من جهتها، أعلنت الحكومة التونسية عن خطة مساعدات قيمتها 2,5 مليار دينار (850 مليون دولار) تم تخصيصها للمؤسسات والأفراد بهدف مواجهة تأثيرات (كورونا)، في وقت يدخل الحجر الصحي العام في تونس حيز التنفيذ صباح الأحد.

تركيا

فرضت تركيا العزل المنزلي على المسنّين الذين تتخطى أعمارهم 65 عاماً وعلى من يعانون أمراضاً مزمنة، بهدف الحد من تفشي (كورونا) على أراضيها.