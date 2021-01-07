كورونا الجديدة تصل إلى 22 دولة أوروبية

عمان- أعلن رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أروربا هانز كلوغ، اليوم الخميس، أنه جرى اكتشاف سلالة فيروس كورونا الجديدة في 22 دولة أوروبية.

وقال كلوغ، في تصريح صحفي عبر الانترنت، نقلته وكالة نوفوستي: “مثل جميع الفيروسات، تغير فيروس كورونا المنتشر مع مرور الوقت. أتفهم المخاوف بشأن التأثير المحتمل لـسلالة فيروس كورونا الجديدة المثير للقلق”، مضيفا أن 22 دولة من الاتحاد الأوروبي اكتشفت فيها السلالة الجديدة للفيروس.

وأوضح أن السلالة الجديدة للفيروس تنتشر بشكل أسرع، إلا أنها لا تتسبب بانعكاسات إضافية على المصاب.

وقال، إن الطفرة الجديدة تنتشر في جميع الفئات العمرية، مشيرا إلى أن الأطفال ليسوا من الفئات المعرضة للخطر جراء الإصابة.

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