كورونا: الصحة تكشف نسب الإشغال.. وتفرق بين الإصابات المؤكدة والمشتبه بها

عمان – الغد – بعد تسجيل 44 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و3088 إصابة جديدة في الأردن، اليوم، ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3206) حالات، كما ارتفع عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (250,219) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (44,955) حالة.

ولأول مرة، بدأت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، تفرق في الإيجاز اليومي الخاص بحالات كورونا في المملكة، بين الحالات المشتبه بها، وحالات الإصابة المؤكدة.

وبحسب الإيجاز الصادر، اليوم الأربعاء، بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (163) حالة، فيما غادرت (160) حالة المستشفيات بعد شفائها.

وقال الإيجاز، بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1378) حالة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (1156) وبنسبة إشغال (27%).

إلى ذلك، أوضح الإيجاز أن إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس بلغ (392) وبنسبة إشغال (44%)، فيما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (204) وبنسبة إشغال (24%).

وكانت “الغد” نشرت تحقيقا موسعا حول “اخطاء” في أرقام إيجازات كورونا اليومية، وردت وزارة الصحة بتوضيح بأن الإيجازات تشمل الحالات المشتبه بها والمؤكد إصابتها. لكن الإيجازات لم تكن سابقا تفرق بين تلك الحالات.