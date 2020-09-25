كورونا اليوم.. 32 مليون مصاب حول العالم ودول عديدة تستعد لموجة ثانية

تجاوز عدد مصابي وباء كورونا حول العالم 32 مليونا، في حين يقترب عدد الوفيات من المليون، وتستعد العديد من الدول لتوسّع الموجة الثانية من هذا الوباء مع اقتراب فصل الخريف.

ومع نهاية يوم الخميس، تم تسجيل أكثر من 222 ألف حالة إصابة جديدة حول العالم، ليبلغ إجمالي الإصابات المسجلة عالميا حتى الآن حوالي 32 مليونا و68 ألفا.

وفيما يأتي أبرز تطورات وأخبار تفشي الفيروس عبر العالم لليوم الجمعة 25 سبتمبر/أيلول 2020، حسب توقيت مكة المكرمة:

أكثر من 7 ملايين إصابة في الولايات المتحدة

أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوز 7 ملايين يوم الخميس، بما يمثل أكثر من 20% من الإجمالي العالمي، وذلك بعد أيام من تجاوز عدد الوفيات 200 ألف في البلاد، وهو الأكبر في العالم.

وارتفع عدد الإصابات الجديدة الأسبوع الماضي بعد انخفاضها على مدى 8 أسابيع متتالية، ويعتقد خبراء في الصحة أن الزيادة ترجع إلى إعادة فتح المدارس والجامعات، فضلا عن الحفلات خلال عطلة عيد العمال في الآونة الأخيرة.

إصابات فيروس كورونا في الهند تقفز إلى 5.82 ملايين

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى 5.82 ملايين بعدما سجلت 86052 ألفا و52 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل 1141 وفاة جديدة بسبب مرض كوفيد-19، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 92 ألفا و290.

لقاح أميركي يدخل المرحلة النهائية من التجارب السريرية

أعلنت شركة “نوفافاكس” (Novavax) الأميركية للتكنولوجيا الحيوية الخميس أنها بدأت في بريطانيا المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على لقاحها المضاد لمرض كوفيد-19، ليصبح بذلك اللقاح التجريبي الـ11 في العالم الذي يبلغ هذه المرحلة النهائية.

وقالت الشركة إن 10 آلاف متطوع تتراوح أعمارهم بين 18 و84 عاما سيشاركون في هذه التجارب.

وهذا هو اللقاح الـ11 في العالم الذي يدخل المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية التي يشارك فيها عشرات آلاف المتطوعين ويقسمون في العادة إلى قسمين متساويين: نصف يتلقى لقاحا وهميا والنصف الآخر يتلقى اللقاح التجريبي.

و”نوفافاكس” هي واحدة من 6 شركات حصلت من الحكومة الفدرالية الأميركية على تمويل بمئات ملايين الدولارات لإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، وهي الخامسة التي يدخل لقاحها التجريبي المرحلة الثالثة.

الصين تسجل 8 إصابات جديدة

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة إن البر الرئيسي سجل 8 حالات إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، مضيفة أن كل الإصابات الجديدة لوافدين من الخارج.

كما سجلت اللجنة 18 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض، مقارنة مع 20 في اليوم السابق، وبلغ عدد الإصابات المؤكدة في الصين حتى الآن 85 ألفا و322، فيما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

أكثر من ألفي إصابة جديدة في ألمانيا

أعلن معهد روبرت كوتش الألماني أن عدد الحالات في البلاد قد تجاوز 280 ألفا بعد تسجيل 2153 حالة جديدة، كما وصل عدد الوفيات إلى 9443 حالة بعد وفاة 15 مريضا.

إلغاء مهرجان بالبرازيل

أعلنت إدارة مهرجان ريودي جانيرو السنوي المشهور أن فعاليات هذا العام سيتم تأجيلها بسبب إجراءات الحجر الصحي.

زيادة طفيفة في الصين

أعلنت الصين تسجيل ثمانية إصابات جديدة في البر الرئيسي للبلاد، بعد تسجيل سبع حالات في اليوم السابق، مؤكدة أن جميع الحالات الجديدة هي لأشخاص قادمين من خارج الصين.

آلاف الإصابات في المكسيك

أكدت سلطات المكسيك ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى أكثر من 715 ألفا، وارتفاع عدد الوفيات إلى أكثر من 75 ألفا، وذلك بعد تسجيل 5408 حالات جديدة إلى جانب 490 وفاة يوم الخميس.

البرازيل تسعى لتأمين اللقاح

أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أنه سيصدر مراسيم تضع الأساس القانوني لانضمام البرازيل إلى شراكة لقاحات عالمية تسمى كوفاكس، بهدف تأمين اللقاحات عبر هذه المنشأة، وبحسب مكتب الرئيس، سيتم تخصيص نحو 453 مليون دولار لهذه الشراكة.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 32 ألفا و817 إصابة جديدة، بالإضافة إلى 831 وفاة بسبب المرض.

إصابات جديدة في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و13 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة في بيانها اليومي أن الحصيلة الإجمالية للمصابين ترتفع بذلك إلى 102 ألف و513 إصابة، والوفيات إلى 5835 حالة.

تراجع انتشار المرض في أستراليا

أعلنت ولاية فيكتوريا، التي تعد بقعة ساخنة لفيروس كورونا في أستراليا، تسجيل 8 وفيات و14 إصابة جديدة، وذلك بعد تسجيل حالتي وفاة و12 إصابة جديدة في اليوم السابق.

الإصابات بجنوب أفريقيا تتجاوز 667 ألفا

أعلنت سلطات جنوب أفريقيا أنها سجلت خلال الـ24 ساعة المنقضية 1861 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع الإجمالي لأكثر من 667 ألف حالة.