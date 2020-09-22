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“كورونا” تؤجل عطاء شراء 120 ألف طن من القمح

منذ ساعتين
القمح-(ارشيفية)

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طارق الدعجة

عمان- أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين تأجيل موعد تقديم العروض للعطاء رقم 50/2020/40 والخاص بشراء كمية 120 ألف طن قمح، ليصبح آخر موعد لتقديم العروض يوم الاثنين الموافق 28/9/2020 الساعة الثانية بدلاً من يوم الاربعاء الموافق 23/9/2020 الساعة الثانية.

وقالت مصادر في الوزارة أن قرار التأجيل يأتي بعد إغلاق مبنى الوزارة وتعذر استقبال المراجعين وتقديم خدماتها بعد ثبوت إصابة احد موظفي دائرة مراقبة الشركات بفيروس كورونا المستجد، لحين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والفحوصات اللازمة لموظفي الوزارة والدائرة، والقيام بعمليات التعقيم اللازمة لضمان السلامة العامة.

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