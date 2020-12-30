“كورونا” تبعد ذيابات والانذارات تحجب ايمانويل

عمان – الغد – أعلن نادي الصريح، أن لاعبه عماد ذيابات، سيغيب عن مباراة الفريق المقبلة أمام السلط، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وأكد الصريح أن الفحص الذي خضع له اللاعب قبل ثلاثة أيام، أكد إصابته بالفيروس، وبالتالي احتجابه عن مباراة السلط وفقا للبروتوكول الطبي الذي يلزم اللاعب بالعزل المنزلي لمدة 10 أيام، قبل العودة للتمارين.

الصريح أكد أيضا أن المحترف العاجي ايمانويل، سيغيب عن المباراة أمام السلط، بسبب الانذار الثالث الذي حصل عليه في المباراة الأخيرة أمام الأهلي.

وأكد رئيس نادي الصريح عمر العجلوني في تصريح لـ”الغد”، غياب ذيابات وايمانويل، مجددا ثقته بجميع اللاعبين، وقدرتهم على تمثيل فريق الصريح بشكل متميز. -(أخبار النجوم)