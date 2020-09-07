“كورونا” تجبر 56 مدرسة حتى الآن على “التعليم عن بعد”

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عمان – بلغ عدد المدارس التي قررت وزارة التربية والتعليم تفعيل فيها نظام التعلم عن بعد منذ بدء العام الدراسي الحالي وحتى اليوم الاثنين، نتيجة لفيروس كورونا نحو 56 مدرسة حكومية وخاصة ووكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وقالت الأمين العام لوزارة التربية والتعليم نجوى قبيلات، إن هناك 45 مدرسة في حي الاشرفية والربوة تم تعليق الدوام قبل بدء العام الدراسي الحالي بناء على قرار خلية الازمة في المركز الوطني للامن وادارة الازمات تبعا للوضع الوبائي في كلتا المنطقتيين

وأضافت أن “45 مدرسة من التي تحولت إلى التعليم عن بعد كانت بسبب وجود إصابات في المنطقتين المتواجدة فيهما وليس في المدارس، كون قرار تعليق الدوام فيهما صدر في 31 آب (اغسطس) الماضي، قبل يوم من بدء العام الدراسي”.

وشمل قرار التعليق 28 مدرسة في الأشرفية، منها 11 مدرسة حكومية، و15 مدرسة خاصة، ومدرستين تابعتين لوكالة الغوث، و17 مدرسة في حي الربوة منها 8 مدارس حكومية و9 مدارس خاصة.

وبينت القبيلات في تصريح لـ”الغد”، أن “هناك 10 مدارس حكومية في مختلف انحاء المملكة تم تعليق الدوام فيها وتم تحويل التعليم فيها من وجاهي الى تعلم عن بعد لمدة 14 يوما اثر تسجيل اصابات للطلبة او المعلمين”.

وأشارت الى وجود مدرسة خاصة واحدة سجل فيها اصابة امس، وعلق الدوام في المدرسة وحول التعلم فيها عن بعد لمدة 14 يوما.

ولفتت القبيلات إلى أن “جميع الاصابات التي سجلت في 11 مدرسة حكومية وخاصة جميعها جاءت لحالات مخالطة لاصابات سابقة ولم تكن عدوى داخل المدرسة من طالب لاخر او من طالب لمعلم او من معلم لطالب”.

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