“كورونا” تحاصر تحركات “النشامى” في دبي

عمان – الغد – ساهم ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في دبي، في الحد من تحركات نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم، الذين يقيمون معسكرا تدريبيا في الإمارات، استعدادا للاستحقاقات الرسمية المقبلة.

ووفق المعلومات فإن انتشار كورونا في دبي، منع منتخب النشامى من الخروج للتسوق أو التنزه، إلا بشكل جماعي، وفي أماكن محددة فقط، حرصا على سلامة اللاعبين.

وتقتصر تحركات اللاعبين في بعض الاحيان، على مولات بعيدة عن التجمعات، أو أماكن قريبة من مكان الاقامة، على أن يخرج الفريق ويعود بشكل جماعي. – (أخبار النجوم)