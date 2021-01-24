“كورونا” تحرم مخيم عزمي المفتي بإربد من طبيب فقرائه

احمد التميمي

اربد – توفي اليوم الأحد، طبيب الفقراء في مخيم الشهيد عزمي المفتي باربد عكرمة رضوان النابلسي بعد اصابته بفيروس كورونا.

ونعت نقابة الاطباء الاردنية تنعى بمزيد من الحزن والأسى الدكتور عكرمة رضوان النابلسي والذي التحق بقافلة شهداء العمل والواجب.

والطبيب النابلسي يمارس مهنه الطب العام داخل عيادته في المخيم منذ اكثر من 25 عاما ويؤمه يوميا عشرات المواطنين من شتى مناطق المحافظة، اضافى الى مرضى من دول عربية.

وبالاضافة الى ان النابلسي كان يتقاضى اجرة رمزية على العلاج، يتميز بقدرته على تشخيص الامراض وعلاجها.

وبحسب مقربين من المرحوم النابلسي فانه كان لا يتقاضى اجور من الاشخاص الفقراء وان تقاضيها فانها لا تتجاوز الدينار والدينارين، الا انه اضطر الى رفعها بعد شكاوي عليه لنقابة الاطباء.

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