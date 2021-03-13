“كورونا” تسرع عجلة الابتكار وتفتح أبواب فرص جديدة لريادة الأعمال عالميا



دبي- أكد خبراء اقتصاديون ورواد أعمال أن جائحة كورونا المستجد سرعت عمليات تبني التقنيات الحديثة في مختلف قطاعات الأعمال وحولت الابتكارات والحلول الإبداعية إلى ثقافة وممارسة يومية في منظومة أعمالها لإيجاد حلول ذات فاعلية للتحديات وتوفير خدمات مبتكرة تسهم في تحسين حياة الناس، مشيرين إلى أن العام الحالي يمثل نقطة انطلاق لإعادة هندسة هذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك، خلال جلسة افتراضية بعنوان “إعادة تصميم عالم ريادة الأعمال” شارك فيها داميان برادفيلد، المدير الإبداعي والمؤسس الشريك لمنصة “وي ترانسفير” وشركة “وي بريزينت”، ودفيفيانك توراخيا، مؤسسة شركة “ميديا.نت”، وأدارتها علياء المر رئيس التسويق والاتصال في مؤسسة دبي للمستقبل، ضمن فعاليات اليوم الثاني لحوارات القمة العالمية للحكومات، التي تعقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وبمشاركة قادة ومتحدثين عالميين ونخبة من الخبراء وعدد من مسؤولي المنظمات الدولية، ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم. وأكد المشاركون أن الفترة المقبلة ستشهد تسارعا في جميع القطاعات لتحويل خدماتها إلى رقمية من خلال البرمجيات والمنصات والحلول المؤتمتة بما يلبي احتياجات المستخدمين والمستهلكين، مشيرين إلى أهمية زيادة تدفق الاستثمارات إلى رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة والمشاريع الناشئة، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والابتكار والصناعات الإبداعية والتي شهدت نموا هائلا خلال الأشهر الـ12 الماضية.

وأشاروا إلى أهمية تبني الابتكارات الحديثة التي تسهل العمل في مختلف قطاعات وخدمات الأعمال، وخاصة في ظل ظروف التغيرات التي أحدثتها جائحة “كوفيد 19″، ولفتوا إلى التوقعات العالمية بزيادة توافر فرص التمويل للمشاريع الناشئة بشكل أكبر خاصة مع توجه الكثير من حكومات الدول إلى فتح حدودها بعد توسيع عمليات التلقيح.