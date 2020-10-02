كورونا.. تضاعف الوفيات وإصابة جديدة كل دقيقتين

سيف السيد

عمان- سجل معدل انتشار وباء كورونا تسارعا ملفتا في المملكة خلال الأسبوع الماضي ليبلغ المعدل إصابة جديدة كل دقيقتين مع تضاعف في أعداد الوفيات.

ومع تسجيل 6445 إصابة جديدة بالفيروس خلال الأسبوع الماضي، بحسب الإيجاز الحكومي، يتضح بلوغ المعدل اليومي لتسجيل الإصابات 921 حالة جديدة كل 24 ساعة.

وبحسب رصد أجرته الغد لحصيلة الإصابات خلال الأسبوع الماضي، يتضح تسجيل 38 إصابة جديدة في الساعة، وباحتساب عدد الإصابات على دقائق الساعة الواحدة سيتضح تسجيل إصابة جديدة كل دقيقتين تقريبا.

وارتفعت حصيلة الإصابات الأسبوعية بنسبة 162 % ببلوغها 6445 إصابة خلال الفترة من 25 أيلول (سبتمبر) 1 تشرين الأول (أكتوبر)، مقارنة مع حصيلة الأسبوع السابق، الفترة من 18 لغاية 24 أيلول، والبالغة 2460 إصابة.

كما تضاعفت حصيلة الوفيات الأسبوعية مرتين ببلوغها 33 وفاة، مقارنة مع 10 وفيات خلال الأسبوع السابق.

وحول حصيلة يوم أمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 وفيات و549 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة، منها 546 محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 13650.

وبلغ إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى يوم أمس 1250781 فحصاً.

وكانت الحكومة لوحت الأربعاء الماضي بالعودة للحظر الشامل أو الجزئي في حال “الاستهتار وعدم الالتزام، قائلة “إذا لم نتمكّن جميعا من رفع مستويات الالتزام بسبل الوقاية، سنشهد تسارعًا خطيرا وكبيرا في أعداد الحالات بوتيرة قد تعجز منظومتنا الصحيّة عن التعامل معها واحتوائها، وهو وضع قد يفرض العودة لتنفيذ الإغلاقات والحظر حماية لصحة المجتمع”.