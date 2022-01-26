كورونا تضرب منتخب تحت سن 23 لكرة القدم 

عمان – أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها المنتخب الوطني تحت سن 23 لكرة القدم، إصابة المدير الفني أحمد هايل بفيروس كورونا.

كما كشفت أيضا عن إصابة للاعبين أحمد السلمان، وأمين الشناينة، وعلي العزايزة، وعبادة الرزي، بالفايروس.

ويواصل المنتخب الوطني تدريباته الفنية والبدنية، ضمن المعسكر الداخلي الذي يقيمه في عمان حتى 31 كانون الثاني الجاري، استعداداً لخوض النهائيات الآسيوية حزيران المقبل.

وأجرى المنتخب تدريباً ظهر اليوم الأربعاء على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، بقيادة مساعد المدرب بشار بني ياسين، بعد أن خضع المنتخب أمس الثلاثاء لفحوصات طبية للاطمئنان على سلامة الفريق.

وكان المنتخب تأهل إلى نهائيات كأس آسيا عقب تصدره للمجموعة التي ضمت فلسطين وتركمانستان برصيد 4 نقاط، حيث تقام النهائيات في أوزبكستان مطلع حزيران المقبل.

وينتظر أن تسحب قرعة نهائيات كأس آسيا الخميس 17 شباط المقبل، حيث يحل المنتخب بالمستوى الثاني إلى جانب تايلاند والإمارات وإيران، فيما ضم “الأول”، أوزبكستان، كوريا الجنوبية، السعودية، وأستراليا.