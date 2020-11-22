“كورونا”.. توقعات بارتفاع معدلات الوفاة لأرقام غير مسبوقة

محمود الطراونة

عمان – مع تسجيل معدل وفيات يومي عال في الأسابيع القليلة الماضية، جراء ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد عما كانت عليه في أشهر سابقة، فيتوقع أن تتخطى اعداد الوفيات للعام الحالي، المعدل المتداول حاليا للوفيات على نحو غير مسبوق، إذا ما قورنت بآخر خمسة أعوام.

وشكلت حصيلة الوفيات اليومية في الأردن منذ بدء جائحة كورونا في آذار (مارس) الماضي 5.29 وفاة/ مليون نسمة، ليغدو بذلك في المركز الثاني عربيا بعد المغرب من حيث عدد الوفيات اليومية.

ووصل عدد الوفيات الإجمالي بين المصابين بكورونا إلى 2172، وبمعدل 77 وفاة/ مليون نسمة، وبنسبة 1.14 % مقارنة بعدد الإصابات الإجمالي.

وردت وزارة الصحة أسباب ارتفاع الوفيات لـ”الزيادة الواضحة في عدد الحالات المصابة بالفيروس، ووجود عوامل خطرة، تسهم بالوفاة مثل كبر السن، والأمراض المزمنة المثبطة للمناعة، وهي موجودة لدى غالبية المتوفين”.

وقال وزير الصحة نذير عبيدات الأربعاء الماضي، إن كبار السن، الأكثر تضررا جراء الإصابة بالفيروس، وأغلب الوفيات منهم، لكنه شدد على أنه “لا توجد فئة عمرية محصنة من الفيروس”.

واشار عبيدات لـ”الغد” الى ان ايلول (سبتمبر) شهد 300 وفاة، أي بمعدل 10 وفيات يومية، بينما شهد تشرين الثاني (اكتوبر) الماضي 800 وفاة بمعدل 27 وفاة يومية.

وتكشف توقعات لعاملين وخبراء في قطاع الصحة، إلى ان الشهر الحالي، قد يشهد زيادة في أعداد الوفيات، اكثر من المعدل العام، مبينين لـ”الغد” أن الاشهر الخمسة الاخيرة من العام الحالي، شهدت وفيات اكثر مما شهدته المعدلات السنوية والتي قد ترتفع اكثر بسبب الفيروس.

وكان العام الماضي، شهد وفاة 31212، بينما العام الذي سبقه شهد 29098 وفاة، بمعدل 84 وفاة/ اليوم، أما العام 2017 فشهد 28782 وفاة، منخفضا عن العام الذي سبقه وشهد 28880 وفاة، وفي العام 2015 توفي 27221 شخصا، بينما العام الذي سبقه فشهد 26964 وفاة، وفق احصائيات دائرتي الاحوال المدنية والجوازات والاحصاءات العامة.

ووفق رئیس لجنة تقییم الوضع الوبائي سعد الخرابشة، ارتفع معدل الوفیات بسبب الفيروس إلى 13 مرة منذ مستهل الشهر الماضي في المستشفیات التي تستقبل المصابين بكورونا.

وفي أول 7 أشهر، كانت نسبة الموت بین المرضى في المستشفیات 3.1 %، لكنها بعد الشهر الماضي أضحت 13 %، بمعدل كلي لجمیع الحالات منذ بداية العام وحتى اليوم وصل الى 2.2 %.

ووفق دائرة الإحصاءات، كان عدد الوفيات في الاعوام 2016 و2017 و2018 يدور حول 27625 سنويا، بينما قفز العدد في العام الماضي إلى 29836، وبنسبة ارتفاع 8 % عن معدل وفيات الأعوام الثلاثة السابقة عليه والبالغ 27625، وبنسبة

ارتفاع 7.5 % عن وفيات 2018 الذي وصل معدل الوفيات اليومي فيه الى 76، لكنه في العام الماضي ارتفع الى 82 وفاة يوميا.

وأشار الخبراء الى ضرورة تحليل الزيادة في وفيات العام الماضي، مع الافصاح الكامل عن وفيات العام الحالي، والمقارنة الأسبوعية بوفيات الفترة ذاتها في 2018 و2019.